آمادگی آموزش و پرورش استان مرکزی برای اجرای نظام جدید آموزشی

سیفالله کریمزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش طی 100 سال اخیر دستخوش یک سری تغییرات بوده ولی بیشتر تنوع در این حوزه صورت گرفته است تا تحول، گفت: بعد از انقلاب بحث نظام آموزشی وارداتی مطرح بود تا اینکه در پنج سال اخیر مقام معظم رهبری تأکید کردند که نظام آموزش و پرورش باید متحول شود و بر این اساس شورای عالی آموزش و پرورش سندی را تنظیم و در نهایت به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رساند.
وی ضمن تاکید بر اینکه سه مورد از بخشهای سند تحول آموزش و پرورش را در سال جاری باید اجرایی کنیم، افزود: نظام 3-3-6 از جمله این موارد است که بر این اساس پایه ابتدایی به شش سال تغییر مییابد و مقاطع راهنمایی و دبیرستان طی دورههای 3 ساله طی شده و در نهایت مقطع پیشدانشگاهی در سال 97 حذف میشود.
