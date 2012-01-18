آمادگی آموزش و پرورش استان مرکزی برای اجرای نظام جدید آموزشی

سیف‌الله کریم‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش طی 100 سال اخیر دستخوش یک سری تغییرات بوده ولی بیشتر تنوع در این حوزه صورت گرفته است تا تحول، گفت: بعد از انقلاب بحث نظام آموزشی وارداتی مطرح بود تا اینکه در پنج سال اخیر مقام معظم رهبری تأکید کردند که نظام آموزش و پرورش باید متحول شود و بر این اساس شورای عالی آموزش و پرورش سندی را تنظیم و در نهایت به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رساند.

وی ضمن تاکید بر اینکه سه مورد از بخش‌های سند تحول آموزش و پرورش را در سال جاری باید اجرایی کنیم، افزود: نظام 3-3-6 از جمله این موارد است که بر این اساس پایه ابتدایی به شش سال تغییر می‌یابد و مقاطع راهنمایی و دبیرستان طی دوره‌های 3 ساله طی شده و در نهایت مقطع پیش‌دانشگاهی در سال 97 حذف می‌شود.

کریم‌زاده با اشاره به اینکه براساس قانون مجلس، کنکور در سال 93 حذف می‌شود، گفت: محتوای کتب درسی کلاس ششم آماده شده است و در کلاس ششم به جای کتب تاریخ، جغرافی و مدنی، دروس مهارت‌های زندگی و کارآفرینی تدریس می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اینکه در بخش نیروی انسانی مشکلی نداریم، افزود: با تمهیدات لازم در این خصوص نیروهای مورد نیاز تامین می‌شود.

وی بررسی مدرسه به مدرسه برای اجرای طرح و هماهنگی لازم برای فضای مورد نیاز را ازجمله فعالیت هایی دانست که توسط کارشناسان و کمیته مربوطه پیگیری شده است و همه شرایط برای اجرای موفق این طرح مهیا می شود.



