انتخابات عرصه رقابت برای خدمتگزاری است/ رعایت اخلاق انتخاباتی، رعایت تقواست

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات و لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: انتخابات به عنوان صحنه ارائه توان انسانهای توانمند در عرصه خدمتگزاری، میزان و محکی خواهد بود برای سنجش تقوای افراد که در قالب رعایت اخلاق انتخاباتی و قانون گرائی و احترام به حق و حقوق انسانها جلوه خواهد کرد.

وی افزود: داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی باید تمام تلاش خود را بر خدمتگزاری صادقانه گذاشته و تبلیغات آنها نیز برای ارائه توان شان به مردم و نه برای خودنمائی و شهرت و یا تخریب فرد دیگری باشد.

وی رعایت تقوا و پایبندی به ارزشهای اخلاقی و دینی را از جنبه های بارز انسان متعهد و مسئول نسبت به اوضاع جامعه دانست و افزود: بی شک فردی که در اقدامات اولیه خود برای تبلیغات و جذب رای مردم، صداقت پیشه نکرده و اخلاق و انسانیت را رعایت نکند، فردی مسئول و متعهد نسبت به آینده مردم و جامعه نبوده و هرگز خدمتگزاری شاسیته برای خانه ملت نخواهد بود.

وی گفت: برای انتخابی صحیح و تاثیرگذار در آینده جامعه، همه اقشار جامعه و ذیربط در امر انتخابات باید ملزم به رعایت اخلاق باشند تا امانتداری، صیانت از آرا و بیطرفی مسئولان اجرائی انتخابات، تبلیغات صادقانه و پایبندی به اصول اخلاقی کاندیداها و بصیرت و حس مسئولیت رای دهنده ها برای انتخابی اصلح، شکوه و عظمت انتخابات را دو چندان کند.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: کوچکترین بی اخلاقی و عدم تقوا در کردار هر یک از مجریان امر انتخابات، از مدیران و مسئولان برگزار کننده تا حاضرین در شعب اخذ رای و رای دهنده ها، سلامت و شکوه انتخابات را خدشه دار کرده و نور امیدی بر دل سیاه دشمنان خواهد تاباند.