دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی مشکلات واحدهای تولیدی را حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر سه شنبه در جریان بازدید از سه طرح صنعتی ارومیه اظهارداشت: واحدهای تولیدی و صنعتی نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق و شکوفایی اقتصادی استان دارند که به همین منظور حمایت از این واحدها امری ضروری است .

وی ادامه داد: بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی فرصت مناسبی برای حل مشکلات این واحدها را فراهم می کند که با نگاه کارشناسی و طی جلسات متعدد می توان موجبات توسعه این واحدهای فعال را ایجاد کرد .

جلال زاده یادآور شد: حمایت جدی از واحدهای صنعتی و تولیدی موفق و فعال را در راس برنامه ها داریم که امیدواریم با انجام این عمل گام های موثری در راستای توسعه استان برداشته شود .

استاندار آذربایجان غربی همچنین صبح امروز به همراه معاون برنامه ریزی و تعدادی از مدیران حوزه صنعت و تولید استان از چند واحد تولیدی و صنعتی فعال در شهرستان ارومیه بازدید کرد .

جلال زاده با حضور در واحدهای صنعتی آذر روان ساز، و سیمان سفید ارومیه ضمن بازدید از خط تولید این واحد ها در دیدار با مدیران آنها مسائل و مشکلات این واحد ها را بررسی و دستورات لازم را برای رفع موانع و مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی صادر کرد .

وی در بازدید از واحد صنعتی شرکت آذر روان ساز دستور پرداخت تسهیلات به میزان 20 میلیارد ریال سرمایه در گردش به این واحد صنعتی را صادر کرد .

شرکت آذرروان ساز با نام تجاری "روغن موتور پترونول" روزانه 40 الی 50 تن تولید دارد. میزان صادرات این واحد صنعتی در سال جاری 12 میلیون دلار است که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است .

دومین واحد صنعتی مورد بازدید استاندار آذربایجان غربی مجتمع صنایع غذایی نارک بود که جلال زاده برای مشکل حل مشکل گازرسانی به این واحد تولیدی دستورات لازم را داد .

این کارخانه اقدام به اشتغالزایی برای 30 نفر کرده است و در حال حاضر 1.5 تن انوان نان صنعتی در این واحد تولید می شود .

در صورت رفع مشکل گاز، این کارخانه به صورت سه شیفته کار خواهد کرد و میزان اشتغالزایی آن به 100 نفر افزایش می یابد .

استاندار آذربایجان غربی در ادامه بازدیدهای خود از واحدهای صنعتی از کارخانه سیمان سفید ارومیه نیز بازدید کرد .

تولید روزانه این کارخانه 500 تن است که در صورت اجرای طرح توسعه ای آن، میزان تولید روزانه آن به 750 تن افزایش می یابد .