پلمپ 2 دفتر شرکت هرمی و دستگیری 10 نفر از سرشاخه های آن در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا گل صباحی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه تعدادی از سرشاخه های شرکتهای هرمی که در شهر ستانهای شرقی کشور فعالیت داشته اند با عزیمت به شهرستان کرج و تاسیس دو شرکت در این رابطه اقدام به جذب افراد ساده لوح و زود باور می کنند، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از شناسائی محل فعالیت این افراد در حصارک کرج با انجام تحقیقات نامحسوس پس از اطمینان از صحت و سقم خبر با هماهنگی مقام قضایی محل فعالیت این شرکت هرمی را تحت نظر قرار دادند که به محض مراجعه دو نفر از اعضای این شرکت به دفتر با اقدامی غافلگیرانه شش نفر از اعضای اصلی به نامهای «امید .ف»، «اسماعیل .ن»، «امیر .س»، «سعید .م»، «شاهین . م» و «حسین .ف» را که در حال برگزاری جلسه بودند، دستگیر و در بازرسی از محل تعداد زیادی CD آموزشی مربوط به فعالیت شرکت به همراه کتب مربوطه و دفاتر ثبت اسامی زیر مجموعه کشف و ضبط شد.

گل صباحی افزود : متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی های ماموران اذعان داشتند که بیش از شش ماه است از شهرهای شرقی کشور برای فعالیت به کرج آمده و با تاسیس دفتر اقدام به جذب افراد می کردند.



متهمان در تحقیقات تکمیلی ماموران آدرس دیگری از دفاتر خود را در سطح کرج ارائه داند که بلافاصله ماموران به آدرس مورد نظر در حسن آباد کرج مراجعه و با اطمینان از حضور اعضاء در ساختمان مورد نظر وارد دفتر شده و تعداد چهار نفر دیگر از اعضای این شرکت هرمی را دستگیر و تعداد زیادی کتب و سی دی های آموزشی در این رابطه کشف و ضبط شد.



رئیس پلیس آگاهی تاکید کرد: با توجه به تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهمان به نامهای امید و حسین . ف از اعضای اصلی شرکت هرمی بوده و بیش از چندین ماه است که با تاسیس دفاتر مختلف در سطح شهرستان کرج اقدام به فریب افراد مختلف از دیگر شهرستانهای کشور کرده و با ترفندهای متفاوتی آنها را به کرج کشانده و علاوه بر گرفتن مبالغی وجه نقد بین دو تا سه میلیون تومان از آنها جهت جلوگیری از اعلام شکایت از سوی آنها کلیه مدارک هویتی از جمله کارت ملی، شناسنامه و گواهینامه رانندگی آنها را گرفته و به آنها باز نمی گردانند.

وی گفت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی شده و تا کنون 6 نفر از مالباختگان شناسایی و تلاش جهت شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.



هشدارهای پلیسی :

گل صباحی با اشاره به اینکه ماموریت پلیس در برخورد با اینگونه شرکت ها تعطیل بردار نیست، به مشاوران املاک و کسانی که املاک خود را در اختیار این شرکت ها قرار می دهند هشدار داد و گفت: با بنگاه های معاملات ملکی و کسانی که مستقیما اقدام به عقد قرارداد با شرکت های هرمی کرده و ملک خود را در اختیار آنها قرار دهند، طبق قانون برخورد و ملک مذکور پلمپ خواهد شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید به اینکه شیوه های شرکت های هرمی همان شیوه های قدیمی است تصریح کرد: اعضای این شرکت ها، اکثرا افرادی هستند که از شهرستان ها، به کرج و تهران آمده و سرمایه خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند.

وی افزود: در صورتیکه اعضای اصلی این شرکت ها و سرشاخه های آنها مجددا اقدام به تکرار جرائم خود کنند طبق قانون مجازات بیشتری در انتظار آنها است.