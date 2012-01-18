به گزارش خبرگزاری مهر، فواید و زیان‌های تنبیه، اصول و شرایط در تنبیه، شیوه‌های تنبیه، سنخیت تنبیه با تخلف، شرایط قبل از تنبیه، مراقبت‌ها در حین اجرا و پرهیزها در تنبیه از مواردی است که در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرند.

در این برنامه، در پرتو کلام نورانی معصومین علیهم السلام نخست به موارد منع و جواز تنبیه و سپس به بهترین راه حل ها در این زمینه اشاره می شود.

روش تربیتی اسلام محبت، رحمت، احترام، عفو و بخشش همیشه مطلوب است و تندی و عتاب و خطاب و غضب نسبت به کودک نه تنها مطلوب نیست بلکه نهی هم شده است.

صراط روزهای چهارشنبه از سوی گروه قرآن و معارف عمومی ساعت 10:05 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.