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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۶

چگونگی تنبیه کودکان در برنامه صراط بررسی می‌شود

چگونگی تنبیه کودکان در برنامه صراط بررسی می‌شود

برنامه صراط روز چهارشنبه 28 دیماه به بررسی چگونگی و آسیب شناسی تنبیه کودکان با توجه به مباحث اسلامی و روانشناسی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فواید و زیان‌های تنبیه، اصول و شرایط در تنبیه، شیوه‌های تنبیه، سنخیت تنبیه با تخلف، شرایط قبل از تنبیه، مراقبت‌ها در حین اجرا و پرهیزها در تنبیه از مواردی است که در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرند.

در این برنامه، در پرتو کلام نورانی معصومین علیهم السلام نخست به موارد منع و جواز تنبیه و سپس به بهترین راه حل ها در این زمینه اشاره می شود.

روش تربیتی اسلام محبت، رحمت، احترام، عفو و بخشش همیشه مطلوب است و تندی و عتاب و خطاب و غضب نسبت به کودک نه تنها مطلوب نیست بلکه نهی هم شده است.

صراط روزهای چهارشنبه از سوی گروه قرآن و معارف عمومی ساعت 10:05 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود. 

کد مطلب 1512272

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