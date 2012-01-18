مجید اوجی، تهیه‌کننده و کارگردان مستند "آخرین نفس" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند به مدت 33 دقیقه با هدف بررسی نقش فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی با موضوع کم آبی دریاچه ارومیه تولید می‌شود

تهیه‌کننده این مستند با اشاره به کم آبی دریاچه ارومیه، فعالیت‌های انسانی انجام گرفته از سالهای قبل را در بروز چنین مشکلی مهم دانست و در خصوص ضرورت ساخت مستند "آخرین نفس" گفت: تبدیل شدن پارک دریاچه ارومیه به شوره‌زار می‌تواند در آینده یکی از بحران‌های زیست محیطی را در صورت ادامه روند فعلی به وجود آورد و برای ساکنان منطقه، کشاورزی و حیات وحش بی‌نظیر این پارک خطر آفرین باشد.

اوجی بررسی بحران و ایجاد سئوال در مخاطبان و نیز ارائه پاسخ و راهکار را از تکنیک‌های خاص این مستند که برای بیننده نیز تازگی دارد، عنوان کرد و افزود: با توجه به تنوع تصویربرداری در فصل‌های مختلف سال، پیش تولید این مستند 3 ماه و تصویربرداری آن 6 ماه به طول انجامید که هم اکنون آماده پخش از شبکه استانی است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از تصویربردار: ایرج حسینی، مدیرتولید و ناظر کیفی: حسین جنگجو، صدابردار: علی مظفری، محقق و نویسنده: علی صمدی، گوینده: اسکندر رحیمی و تدوین: سعید جبارزاده.