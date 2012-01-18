به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه سه شنبه در نشست صمیمی با اهالی منطقه خاکفرج و وادی السلام قم که در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) این محله برگزار شد، مردم را سرمایه اصلی و قدرت نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: دشمنان از این سرمایه نظام میترسد، از این رو همه طراحیهای آنها برای این است که بین مردم و مسئولان فاصله بیندازند و مردم را نسبت به نظام اسلامی و مسئولان بدبین کنند.
وی ادامه داد: تا زمانی که مردم با نظام اسلامی هستند، به خاطر ایدئولوژی مکتبی و دینی آنها، نظام اسلامی هرگز آسیب نخواهد دید.
استاندار قم تاکید کرد: نیروی مردمی سلاح بدون دفاعی است که دشمن قادر نیست در برابر آنها دفاع کند.
حجتالاسلام موسیپور اراده مردمی را بزرگترین زرادخانه هستهای دانست و تصریح کرد: ما هیچ نیازی به بمب اتم و نیروی مخرب و ویرانگر نداریم و این قدرت مردم به پشتوانه نیروی الهی بزرگترین نیرو است که در برابر امواج توفنده دشمنان که هر نظامی را سرنگون میکند ایستادگی کردند.
با ترور دانشمندان مسیر علمی متوقف نمیشود
وی با اشاره به توطئههای اخیری که علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه ترور شهید احمدی روشن اظهار داشت: دشمنان به خیال خام خود با ترور دانشمندان میتوانند حرکت علمی کشور را متوقف کنند و در این مسیر نه تنها نمیتوانند به خواسته خود برسند بلکه هر قطره خون دانشمندان نیروی محرکهای برای حرکت علمی کشور میشود.
استاندار قم به اظهارات والدین شهید احمدی روشن در مورد شهادت این دانشمند هستهای اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این روحیه در میان مردم ماست نظام اسلامی آسیب نخواهد دید.
وی ادامه داد: مادری که هنوز صحنه دلخراش ترور فرزندش جلوی چشمانش قرار دارد مثل شیرزن میایستد و بر سر استکبار فریاد میزند.
زندگی شهید نواب صفوی فریادی است در سکوت خفقان و استبداد
وی به فرارسیدن سالروز شهادت شهید نواب صفوی اشاره کرد و گفت: این انقلاب با مبارزات امثال شهید نواب صفوی و خون مطهر امثال آیتالله سعیدیها این مسیر را طی کرده است.
حجتالاسلام موسیپور گفت: انقلاب و اسلام و راه خدا قربانی میخواهد. بهشت را به بها دهند و به بهانه ندهند.
وی با بیان اینکه شهید نواب صفوی عاشق شهادت بود، اظهار داشت: زندگی او نوری است در ظلمت ستم؛ روشنایی است در فضای غبارآلود گناه؛ فریادی است در سکوت خفقان و استبداد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به نقش مردم در پیروزی و بقای انقلاب اسلامی، از اراده مردمی به عنوان بزرگترین زرادخانه هستهای یاد کرد که هیچ نیرویی توان مقابله با آن را ندارد.
