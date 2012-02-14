جولان مسافربرهای شخصی مهاجر در بندرعباس/ لزوم نظارت بر مسافربرها

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بندرعباس همه ساله در زمستان به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب شاهد حضور مسافربرهای شخصی مهاجر از سایر استانهاست که بدون هیچ مشکلی اقدام به مسافرکشی در سطح شهر بندرعباس با کرایه های غیر معمول می کنند.

عدم نظارت صحیح و عدم برخورد با این مسافربرها از سوی مسئولان و متولیان امر موجب شده تا این مسافربرهای شخصی در مسیرهای مختلف که کمبود تاکسی مشهود است اقدام به مسافرکشی با کرایه های نجومی کنند و شهروندان بندرعباسی هم ناگزیر برای رسیدن به مقصد مجبور به پرداخت این هزینه ها می شوند.

برخی از این مسافربرهای شخصی که از سایر استانها به بندرعباس آمده اند در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مسافرکشی در استانهای دیگر بسیار مشکل است و برای اقدام به مسافرکشی باید تحت پوشش تاکسیرانی رفته و بر اساس قیمتهای مصوب اقدام به کار کنیم.

مسافربرهای شخصی که بیشتر از استانهای همجوار و گاها از استانهای غربی به بندرعباس می آیند در کنار خیابانها و بوستانها شب را به صبح می رسانند و طبیعتا حضور اینگونه در شهر مشکلات مختلف امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و شهری را در پی خواهد داشت.

بندرعباس به عنوان یک شهر مهاجرپذیر در سالهای اخیر رو به توسعه بوده و نبود خطوط تاکسیرانی در مسیرهای مختلف فضا را برای فعالیت مسافربرهای شخصی مناسب کرده تا آنجا که این مسافربرها برخی از خطوط را در تصرف خود درآورده اند.

متاسفانه تاکنون هیچ ارگانی در استان خود را مسئولیت نظارت و برخورد قانونی با این مسافربرهای شخصی نمی داند، نیروی انتظامی فرمانداری بندرعباس و تاکسیرانی را مسئول می داند و از سوی دیگر تاکسیرانی نیروی انتظامی و فرمانداری را ارگانهای مستقیم برای برخورد عنوان می کند.

در این کش و قوص قانونی آنچه مسلم است فعالیت بی دغدغه مسافرکشهای مهاجر موجب ایجاد ناهنجاریهای بسیار ترافیکی، اجتماعی، حمل و نقل عمومی و امنیتی خواهد شد که متولیان انتظامی و امنیتی استان اشرافیت بیشتری نسبت به این موضوع دارند.

بالا رفتن کرایه های مصوب تاکسیرانی و فرمانداری بندرعباس در یک مسیر از 350 تومان به 400 و گاها 500 تومان و افزایش خودروهای سرگردان به بهانه حمل و نقل دربستی در خیابانهای شهر، دریافت کرایه های دربستی غیر معقول، بر هم زدن ترافیک شهر به لحاظ آشنا نبودن با خیابانهای اصلی و فرعی، ایجاد ناامنی در برخی مواقع که این آمار را می توان در آمار سرقتهای به عنف مشاهده کرد از جمله ناهنجاریهای شهری در فصل زمستان در بندرعباس است.

از سوی دیگر ضعف در نظارتها و مدیریت شهری موجب شده تا قوانین در خصوص نرخ کرایه ها به خوبی اجرا نشود و شهروندان با معظل پرداخت کرایه های مختلف در شهر شوند و گاها این مسافرکشها به بهانه نبود پول خرد کرایه های بیشتر را از مسافرها می گیرند.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: موضوع برخورد با مسافربرهای شخصی را باید از طریق فرمانداری پیگیری کرد زیرا آنها مسئول ایجاد هماهنگی بین ارگانهای متولی و تصویب طرحی مدون برای برخورد با مسافربرهای شخصی هستند.

سردار احمد آخوندی عنوان کرد: متاسفانه مسافربرهای شخصی مهاجر در فصول پایانی سال در بندرعباس مشهود است و نیروی انتظامی نمی تواند به تنهایی با این معضل برخورد کند.

همچنین در یک ماه گذشته تاکسیرانان و نمایندگان خطوط تاکسیرانی بندرعباس در دیدار با شهردار، خواستار بررسی مشکلات صنفی خود و اعمال قانون درباره مسافر کش های شخصی شدند.

در این دیدار، نمایندگان خطوط تاکسیرانی با انتقاد از برخورد نکردن مسئولان و دست اندرکاران با مسافرکشهای غیر مجاز شخصی، آن را تضییع حقوق صنفی خود خواندند و بر لزوم اعمال فوری قانون درباره پدیده مسافرکشهای شخصی شدند.

تاکسیرانان با اظهار اینکه رواج پدیده مسافرکشهای شخصی و بدون مجوز، امنیت شهروندان را به خطر می اندازد از دستگاه های مسئول خواستند بیش از این اجازه ندهند حق صنفی آنان پایمال شود.

نمایندگان خطوط تاکسیرانی بندرعباس با اشاره به سابقه خود در انجام درست وظیفه جابجایی شهروندان و مسافرتهای درون شهری، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر پلیس راهنمایی و رانندگی با رانندگان تاکسی شدند.

با وجود گذشت بیش از یک ماه از ضرب العجل شهردار بندرعباس به حوزه معاونت امور حمل ونقل و ترافیک و سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهرداری برای حل و فصل این مشکل همچنان شاهد جولان مسافربرهای شخصی مهاجر در سطح شهر هستیم.

آنچه مسلم است رعایت قوانین حمل و نقلی و ساماندهی مسافربرهای شخصی و جلوگیری از فعالیت مسافرکشهای مهاجر به شهر بندرعباس موجب ایجاد ثبات در نرخ کرایه ها و جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، امنیتی و شهری خواهیم بود از این سو می طلبد تا مسئولان فرمانداری بندرعباس و شهرداری و نیروی انتظامی و سایر دستگاه های اجرایی استان در این خصوص تمهیدات خاصی را بیندیشند.

خبرگزاری مهر آمادگی خود را برای انتشار نظرات مسئولان متولی در این خصوص اعلام می کند.