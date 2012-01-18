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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۸

برآورد اطلاعاتی اسرائیل/

برنامه هسته ای ایران در مسیر نظامی نیست

برنامه هسته ای ایران در مسیر نظامی نیست

تحلیلگران نظامی رژیم اسرائیل در یک برآورد اطلاعاتی اعلام کردند که برنامه هسته ای ایران در مسیر نظامی قرار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتض، بر اساس این برآورد که مقام های اسرائیلی قرار است اواخر این هفته آن را به ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تحویل دهند ایران هنوز تصمیم نگرفته است تا برنامه هسته ای خود را وارد فاز نظامی بکند.

دمپسی قرار است نخستین سفر خود را بعنوان رئیس ستاد مشترک آمریکا به سرزمین های اشغالی در ماه سپتامبر انجام دهد. وی در این دیدار با مقام های نظامی و سیاسی اسرائیل دیدار خواهد کرد.

در این برآورد اطلاعاتی آمده است: اسرائیل معتقد است در حالی که ایران به بهبود توانایی های هسته ای خود ادامه می دهد اما هنوز تصمیم درباره تبدیل این توانایی به بمب اتمی یا کلاهک هسته ای که بر نوک موشک ها سوار می شود نگرفته است.

در این گزارش همچنین آمده که هنو روشن نیست که ایران چه زمانی تصمیم به این کار خواهد گرفت.

کد مطلب 1512317

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