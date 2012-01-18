مهدی گل‌محمدی، شاعر و مدیر انتشارات گل‌محمدی که در زمینه عکاسی نیز فعالیت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی یک نمایشگاه عکس و انتشار کتابی خبر داد و گفت: «احرام نگاه» عنوان نمایشگاه عکس‌های من است که از 15 تا 20 بهمن‌ماه در نگارخانه رضوان شهر مشهد برگزار می‌شود و همزمان با افتتاحیه آن از کتابی با همین نام نیز رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه 40 قطعه عکس در اندازه‌های 100 × 70 به نمایش گذاشته می‌شود که عکس‌ها همگی با موضوع حج و گزیده‌ای از 6 سفر حج تمتع و چند سفر عمره در فاصله سال‌های 1385 تا 90 است که در مجموعه بیش از یک سال حضور در سرزمین حجاز را شامل می‌شود.

این ناشر با اشاره به اینکه افتتاح نمایشگاه همزمان با آغاز هفته وحدت خواهد بود، بیان کرد: برای عکس‌ها چه در نمایشگاه و چه در کتاب، شرح و متنی در نظر نگرفته‌‌ام تا هر کسی برابر درک خود از عکس‌ها برای آنها بسراید و بنویسد. آنچه برای من مهم است، این است که عکس به عنوان زبانی فراگیر می‌تواند عامل وحدت را نشان داده و تقویت کند و همزمانی افتتاح نمایشگاه با آغاز هفته وحدت هم به همین دلیل بوده است.

گل محمدی در پایان گفت: کتابی که از عکس‌های نمایشگاه منتشر می‌شود با همان نام «احرام نگاه» و در 48 صفحه شامل 40 عکس خواهد بود که انتشارات گل‌محمدی آن را به چاپ می‌رساند. کتاب دارای مقدمه‌ای در توضیح عکس‌ها و بیوگرافی عکاس است.

نظارت بر چاپ آثار این نمایشگاه در قطع 70 × 100 برعهده‌ عزت‌الله ظهوریان بوده و فرآیند هنری چاپ کتاب را سعید مزینانی و طراحی پوستر را لعیا خاقانی برعهده داشته است.