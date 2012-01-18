به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری گفت: با اجرای برنامههای مختلف و متنوع به استقبال نوروز 91 میرویم.
وی اضافه کرد: در نظر داریم سیاهچادرهای عشایری را برای نوروز سال آتی برپا کنیم و به زودی مذاکره با امور عشایری ایلام را در دستور کار قرار میدهیم.
معاون صنایع دستی این استان با اشاره به حضور چشمگیر عشایر در استان ایلام، اظهار داشت: نمایش توانمندیها و ظرفیتهای عشایر استان ایلام میتواند برای مسافران و گردشگران نوروزی جذاب باشد.
بختیاری ادامه داد: نوروز امسال تعدادی سیاهچادر عشایری در مبادی شهرهای مختلف استان برپا شد، اما برای نوروز 91 این اقدام در سطحی گستردهتر دنبال خواهد شد.
این مسئول تاکید کرد: صنایع دستی بومی و محلی، فرآوردههای عشایری و انواع غذاهای محلی در قالب سیاهچادرهای عشایری عرضه میشوند.
وی با بیان این که نوروز 91 نیز چون امسال در تمام شهرستانهای استان ایلام غرفههای فروش صنایع دستی برپا میشود، گفت: در صدد افزایش غرفههای عرضه و فروش صنایع دستی در ایام نوروز 91 هستیم.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام یادآور شد: برنامههای نوروزی اداره کل میراث فرهنگی ایلام از 28 اسفندماه 90 آغاز میشود و تا 13 فروردین 91 ادامه خواهد داشت.
ایلام - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی ایلام گفت: سیاهچادرهای عشایری عرضه تولیدات صنایع دستی در مبادی ورودی شهرهای مختلف استان برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری گفت: با اجرای برنامههای مختلف و متنوع به استقبال نوروز 91 میرویم.
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