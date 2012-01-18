۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

باباخانی در گفتگو با مهر:

23 روستای آستانه اشرفیه فاقد آب آشامیدنی سالم است

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه گفت: از مجموع 106 روستای این شهرستان 23 روستا فاقد آب آشامیدنی سالم و بهداشتی است.

علی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 11 روستا از 23 روستای این شهرستان که دارای سه هزار و 25 خانوار هستند، آبرسانی می شود.

وی تاکید کرد: صدرصد روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه تا سال 92 آبرسانی خواهند شد.

فرماندار آستانه اشرفیه در ادامه بر لزوم توسعه صنایع جانبی محصول بادام زمینی تاکید کرد و گفت: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی از محورهای اساسی برای رونق اقتصاد این محصول راهبردی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر یک واحد فرآوری پوست بادام زمینی در سطح شهرستان فعال است، افزود: این واحد پوست بادام را تبدیل به کود آلی می کند.

باباخانی با بیان اینکه هم اکنون 80 درصد پوست بادام زمینی شهرستان آستانه اشرفیه در این واحد تبدیل می شود بر ضرورت توسعه واحدهای فرآوری و تبدیلی کشاورزی در این منطقه تاکید کرد.

وی یادآورشد: هم اکنون درهرهکتار بین 5.5 تا 7 تن محصول بادام زمینی از مزارع این شهرستان برداشت می شود که با توسعه عملیات بهزراعی میزان تولید این محصول به بیش از 10 تن در هر هکتارافزایش خواهد یافت.

