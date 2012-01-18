ماندگاری گردشگری در گلستان نیازمند برنامه منسجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی افزود: در اتاق فکر این اداره کل، ایده ها و برنامه ریزیهای کلان و فرابخشی در حوزه گردشگری مطرح می شد که جوابگوی تمامی مقتضیات و ویژگی های صنعت گردشگری نبود، ولی با توجه به احساس نیاز برای برنامه ریزی و اتخاذ راهبردها پیش از انجام امور اجرایی، گروه نوآوری، طرح ها و ایده ها تشکیل شده است.



وی اظهار داشت: وجود طرحها و برنامه های مفید و زودبازده از عوامل موفقیت و سرعت در دستیابی به اهداف و آرمانهای تعریف شده یک سازمان دولتی و یا شخصی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با اشاره به اهداف تشکیل این گروه در استان افزود: استفاده از توان علمی و تجربه کارشناسان و آگاهی یافتن و بهره مندی از طرحها و برنامه های آنها، استفاده از طرحها و برنامه های کوتاه و زود بازده و یافتن راهکارهایی برای سرعت بخشی و موفقیت در طرحها و برنامه های بلند مدت و شناسایی چالشها و موانع دستیابی سریع و آسان از جمله اهداف این طرح است.



وی ادامه داد: ارزیابی نتایج فعالیتهای صورت گرفته و بررسی طرحها طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب و تغییرات آنها نیز از اهداف تشکیل گروه نوآوری، طرح ها و ایده هاست.



عباسی اضافه کرد: بخش خصوصی، سرمایه گذاران و اساتید دانشگاهی، مدیران وکارشناسان دستگاههای برنامه ریزی استان و کارشناسان این اداره کل، اعضای این گروه را تشکیل می دهند.