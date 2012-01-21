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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

فرگوسن اعلام کرد:

"دارن فلچر" فصل را از دست داد

"دارن فلچر" فصل را از دست داد

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت "دارن فلچر" هیچ شانسی برای بازی در رقابت‌های این فصل لیگ برتر ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلچر که بیشتر زمان فصل گذشته را به دلیل بیماری از دست داد، از ماه نوامبر به دلیل مشکل روده نتوانسته منچستریونایتد را همراهی کند و فرگوسن گفته که این بازیکن 27 ساله اسکاتلندی تا پایان فصل قادر به بازی برای منچستریونایتد نیست.

سرآلکس فرگوسن اظهار داشت: انتظار ندارم فلچر بازگردد. دارن تمام فصل را از دست داده است.

بر پایه گزارش "تیم تاک"، پیش‌تر اعلام شده بود که فلچر زودتر از زمان اعلام شده به تمرینات بازمی‌گردد و حتی در دیدار تیم‌های منچستریونایتد و منچسترسیتی در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان روی نیمکت حضور داشت.

کد مطلب 1512338

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