"دارن فلچر" فصل را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فلچر که بیشتر زمان فصل گذشته را به دلیل بیماری از دست داد، از ماه نوامبر به دلیل مشکل روده نتوانسته منچستریونایتد را همراهی کند و فرگوسن گفته که این بازیکن 27 ساله اسکاتلندی تا پایان فصل قادر به بازی برای منچستریونایتد نیست.

سرآلکس فرگوسن اظهار داشت: انتظار ندارم فلچر بازگردد. دارن تمام فصل را از دست داده است.

بر پایه گزارش "تیم تاک"، پیش‌تر اعلام شده بود که فلچر زودتر از زمان اعلام شده به تمرینات بازمی‌گردد و حتی در دیدار تیم‌های منچستریونایتد و منچسترسیتی در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان روی نیمکت حضور داشت.