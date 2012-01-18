ایستگاه دانایی در گرگان دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ایستگاه در راستای غنی سازی اوقات فراغت و افزایش دانستنیهای شهروندان، در خانه فرهنگ گرگان راه اندازی شد.

در این ایستگاه دانایی مجلات سروش کودکان و بزرگ سالان، هورا، امتداد، جوانه، مثلث، راه، پوپک، پنجره، آسمان شب، سینا رسانه، موعود، دنیای زنان، دانشمند، ماهنامه تخصصی وب، خیمه، پاسدار اسلام، سپیده دانایی، بسته بندی، پیام زنان، پرسه مان و هفته نامه های کتاب هفته، 9 دی، یاالثارات حسین و پرتو است.

این نشریات توسط امور کتابخانه های اداره کل فرهنگ و ارشاد و اسلامی استان گلستان به خانه فرهنگ غدیر اهدا شده است.

در این ایستگاه دانایی همچنین کتابچه های آموزش شهروندی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان نیز در اختیار شهروندان گذاشته می شود.

شهروندان می توانند از ساعت 30: 7 صبح تا 13 ظهر از این نشریات برای مطالعه و کسب دانستنیهای بیشتر استفاده کنند.