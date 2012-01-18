به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مرادی سه شنبه شب در نشست اعضای ستاد تسهیلات سفر نوروز ۹۱ شهر اصفهان افزود: بر اساس اطلاعات موجود هتلها و مهمانپذیرهای شهر اصفهان با ظرفیت اسکان ۱۵هزار نفر، خانه‌های استیجاری با ظرفیت ۴۰هزار نفر، آموزش و پرورش با ظرفیت ۴۰هزار نفر و خوابگاه‌های دانشجویی، اماکن مذهبی و ورزشگاه‌ها ۱۵ هزار نفر خود را برای ارایه خدمات مطلوب به گردشگران نوروزی آماده می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت نصب 9هزار چادر و ۴۰ هزار نفر شب مسافر در کمپهای اسکان تصریح کرد: شهرداری اصفهان در نوروز امسال با هدف حذف چادر خوابی دریافت هزینه از مسافران اسکان یافته در این کمپ‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

همچنین مسئول کمیته روابط عمومی در ادامه این نشست با اشاره به فعالیت بین بخشی کمیته روابط عمومی اظهار داشت: مسئولان سازمانها و ارگان‌های ستاد تسهیلات سفر به منظور ارایه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی رابطان روابط عمومی خود را به این کمیته معرفی کنند.

اصغر آذربایجانی افزود: اطلاع رسانی مطلوب به مسافران در خصوص خدمات ارایه شده از سوی سازمان‌ها و نهاد‌های این ستاد امری ضروری است.

وی با انتقاد از ارائه نقشه شهر اصفهان توسط تمامی ارگان‌های این ستاد بیان داشت: پیشنهاد می‌شود به منظور ارایه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی و همچنین صرفه جویی در هزینه‌ها یک نقشه واحد از شهر اصفهان در اختیار مسافران نوروزی قرار بگیرد.

آذربایجانی همچنین با اشاره به فعالیت مناسب سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان گفت: سازمان‌ها و نهادهای عضو ستاد می‌توانند خدمات خود را با استفاده از ظرفیت موجود در سامانه ۱۳۷ شهرداری به اطلاع مسافران نوروزی شهر اصفهان برساند.