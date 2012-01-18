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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

محرومیت و جریمه نقدی برای مربیان تکواندو/ نماینده گازفجرجم در کمیته انضباطی

محرومیت و جریمه نقدی برای مربیان تکواندو/ نماینده گازفجرجم در کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو چهار مربی و یک سرپرست از تیم‌های حاضر در لیگ برتر را با محرومیت و جریمه نقدی تنبیه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اتفاقات به وجود آمده در هفته‌های اول و دوم از دور برگشت رقابت‌های تکواندوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور که منجر به اعتراض مربیان به قضاوت داوران و نیمه تمام ماندن دیدار راه و ترابری زنجان و گازفجرجم شد، کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو براساس شکایت کمیته داوران و مدیر اجرایی مسابقات برخی مربیان لیگ برتری را با جریمه نقدی و محرومیت مواجه کرد.

برهمین اساس علی سلیمانی و مصطفی جشن ساز، سرمربی و مربی تیم ملی حفاری، ناصر برجی و علی دادگر، مربی و سرپرست تیم شهرداری بندرعباس و مهرداد رکنی، مربی تیم مناطق نفت خیز جنوب به مدت دو جلسه از همراهی تیم خود محروم و به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

همچنین کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو در جلسه روز شنبه اول بهمن‌ماه به اتفاقات دیدار دو تیم گازفجرجم و راه و ترابری زنجان خواهد پرداخت که نماینده باشگاه گازفجرجم باید در این جلسه حضور پیدا کند.

کد مطلب 1512377

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