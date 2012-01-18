به گزارش خبرنگار مهر، "داور دیدار با سایپای البرز با اشتباه مسلم خود و نشان دادن کارت زرد من را از بازی بعدی تیم شهرداری مقابل پرسپولیس تهران محروم کرد." این جمله بخشی از صحبت های سعید دقیقی بازیکن تیم شهرداری تبریز بود که بعد از بازی با سایپا با عصبانیت و ناراحتی به زبان آورد. او وقتی این حرفها را مطرح می کرد شاید نمی دانست یک هفته بعد از همین صحبت ها به عنوان مدرکی علیه خودش استفاده می شود.

سعید دقیقی که به گفته خودش سه کارته شده بود در بازی برابر پرسپولیس به میدان رفت و حتی برای تیمش گلزنی کرد. البته این مسئله به هیچ عنوان توجه کسی را جلب نکرد. ماجرا چند ساعت پس از پایان مسابقه شروع شد. بعد از آنکه تب و تاب تحسین بازی شاگردان دنیزلی در تبریز فروکش کرد، چند رسانه اعلام کردند که دقیقی سه اخطاره بوده و نمی توانسته برابر پرسپولیس بازی کند. استدلال آنها هم صحبت های این بازیکن بعد از بازی با سایپا بود.

باشگاه پرسپولیس هم پس از انتشار این اخبار به سرعت واکنش نشان داد و در نامه ای کتبی از سازمان لیگ خواست تا سه کارته بودن دقیقی را بررسی کند. مسئولان باشگاه شهرداری تبریز هم اعلام کردند که قبل از بازی با پرسپولیس از سازمان لیگ استعلام گرفته اند و طبق اعلام این سازمان مشکلی برای بازی دقیقی وجود نداشته است.

آلبرت گریگوریان ناظر بازی شهرداری تبریز با پرسپولیس روز گذشته اعلام کرد که دقیقی دو کارته بوده و بحث محرومیت او برای بازی با پرسپولیس موضوعیت ندارد. طبق گفته گریگوریان این بازیکن مقابل صنعت نفت و سایپا دو کارت زرد گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که دقیقی در بازی شهرداری مقابل ذوب آهن هم کارت زرد گرفته و این کارت از دید سازمان لیگ پنهان مانده است.

حالا فصل تازه ای از محرومیت و سه کارته بودن مهاجم تیم شهرداری باز شده است. گفته می شود این بازیکن در نیم فصل اول با شماره 10 بازی می کرده و در نیم فصل دوم با شماره 19 به میدان آمده است؛ موضوعی که باعث سردرگمی سازمان لیگ شده و آنها با ملاک قرار دادن شماره این بازیکن، بر دو کارته بودن او تاکید می کنند.

آلبرت در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ما بر اساس گزارش داور و خلاصه بازی محرومیت ها را اعلام می کنیم. بر همین اساس دقیقی دو کارته بوده و مشکلی برای بازی برابر پرسپولیس نداشته است.

او در خصوص اینکه خود دقیقی بعد از بازی با سایپا گفته است که نمی تواند مقابل پرسپولیس بازی کند، تاکید کرد: ما کاری به صحبت های او نداریم و وارد این بحث نمی شویم. ملاک ما گزارش داوری است و این گزارش چنین چیزی به ما نمی گوید. از نظر ما پرونده سعید دقیقی بسته شده و قطعا نتیجه بازی تغییر نمی کند.

عزیزالله محمدی هم در این خصوص تصریح کرد: سازمان لیگ قبل از بازی های هفته بیستم اسامی محرومان را چک کرده و مشکلی برای بازی دقیقی وجود نداشته است. اعتراض پرسپولیسی ها بی جهت است و نتیجه بازی تغییری نخواهد کرد.

هر چند پرسپولیسی ها امیدوارند که سازمان لیگ رای به پیروزی آنها بدهد و بازیکن تیم شهرداری تبریز را سه اخطاره اعلام کند اما زمانی که احتمال بدهیم اشتباه از سوی سازمان لیگ صورت گرفته است، بعید به نظر می رسد که آنها چنین رایی را برای پرسپولیس صادر کنند و بپذیرند که در این ماجرا مقصر بوده اند!