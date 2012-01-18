بازدید سرزده شمقدری از انجمن سینمای جوان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شمقدری؛ معاون سینمایی وزارت ارشاد با حضور در انجمن سینمای جوان از بخش های مختلف این انجمن دیدار کرد و روح الله شمقدری؛ نایب رئیس هیات مدیره، نظرات راهبردی خود در خصوص فعالیت واحدهای ستاری انجمن ارائه کرد.

نائیب رئیس هیات مدیره انجمن سینمای جوان با تاکید بر گسترش آموزش در سطح کشور به برگزاری دوره های مشاغل سینمایی کوتاه مدت با موضوع مدیریت صحنه، جلوه های ویژه بصری، منشی صحنه و مدیریت تدارکات پرداخت و لزوم تربیت این بخش از عوامل فیلم و سینما را نیز توسط انجمن مورد تاکید قرار داد و در ادامه گفت: با توجه به گستردگی انجمن سینمای جوانان ایران در سطح کشور این انجمن می تواند نیاز سینمای کشور را به تربیت نیروهای متخصص در کلیه زمینه ها فراهم آورد.

در بخش تجهیز دفاتر انجمن سینمای جوانان به امکانات و تجهیزات اداری، آموزشی و تولیدی شمقدری با مطالعه ریز اجناس تحویل شده به دفاتر، این بحث را بسیار کیفی ارزیابی نمود و به ادامه روند این موضوع تاکید کرد. همچنین تحویل آثار هشت و شانزده میلیمتری به فیلمخانه ملی ایران و حفظ این آثار ارزشمند، راه اندازی آرشیو فیلم دیجیتال شامل فیلم های داخلی و خارجی جهت بهره برداری پژوهشی دانشجویان و علاقه مندان حوزه فیلم کوتاه، حضور پررنگ فیلمسازان فیلم کوتاه در جشنواره های داخلی و خارجی از موارد مطرح شده توسط واحد تولید و فنی انجمن بود که مورد توجه معاونت سینمایی قرار گرفت.

در پایان این دیدار روح الله حجازی نایب رئیس هیات مدیره نیز طی گزارشی کوتاه از نحوه برگزاری جلسات این هیات در زمان مدیریت جدید انجمن، عملکرد مدیرعامل انجمن را مثبت و رو به رشد اعلام کرد و به برطرف شدن مشکلات و کمبودهای اجرایی و اداری خانواده بزرگ انجمن از گذشته تا کنون اشاره کرد و برای مدیرعامل و تیم اجرایی انجمن آرزوی توفیق روز افزون کرد.

در پایان معاونت محترم سینمایی از کلیه فعالیتهای انجام شده در جهت بهبود روند تربیت نیروی انسانی و بالابردن سطح امکانات و تجهیزات کلیه شعب به منظور اعتلای سینمای بومی تشکر و قدردانی کرد.