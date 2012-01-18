گوگل هم سیاه پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، قانون توقف سرقت آنلاین (SOPA) و قانون محافظت از IP یا PIPA، دو قانونی هستند که طرح آنها با هدف متوقف کردن سرقتهای آنلاین در کنگره آمریکا در حال بررسی اند.

در راستای اعتراض به این قوانین، امروز چهارشنبه بسیاری از سایتهای معتبر جهان از جمله "ویکی پدیا" صفحه اصلی خود را به رنگ سیاه درآورده اند.

گوگل نیز در حمایت از این اعتراضات لوگوی خود را سیاه کرده است.

این قوانین که در حال بررسی هستند و می توانند فروش آنلاین فیلمهای به سرقت رفته، موسیقی و دیگر محصولات هنری را به واسطه وادار کردن شرکتهای اینترنتی برای مسدود کردن دسترسی به وب سایتهای خارجی که این منابع را فراهم آورده متوقف کند.

موافقان این قوانین معتقدند این قوانین نمی توانند به وبسایتهای آمریکایی آسیبی وارد کنند. این درحالی است که مخالفانی چون گوگل و ویکی پدیا این قوانین را برابر با سانسور محتوای اینترنت دانسته و آن را بر خلاف اصل آزادی اینترنت می دانند.

به همین دلیل گوگل در زیر لوگوی سیاه خود نوشته است: "به کنگره بگویید: لطفاً وب را سانسور نکن!"