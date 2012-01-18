جشنواره ادبیات داستانی دینی و آئینی خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف ایجاد فضای مناسب برای شناخت، معرفی و تجلیل از استعدادها و ظرفیت های داستانی در استان برگزار می شود.

جشنواره در دو بخش موضوعی (دینی و آئینی) و بخش آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان زیر 16 سال در بخش نوجوان جشنواره شرکت داده خواهند شد.



علاقمندان باید حداکثر سه داستان کوتاه خود را به صورت تایپ شده همراه با مشخصات تا پایان 20 بهمن ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز و یا به آدرس ایمیل:hamayesh04@yahoo.com ارسال کنند.



آثار رسیده عودت داده نمی شوند و از آنها در بولتن، کتاب و سایت مربوط به جشنواره استفاده خواهد شد.

