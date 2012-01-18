جبهه ایستادگی ایران اسلامی در گلستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که شب گذشته با حضور ابوالقاسم رئوفیان مسئول استانی این جبهه در گرگان برگزارشد، حسین حقیقی به عنوان مسئول این جبهه در گلستان معرفی شد.

حمزه جلالی رئیس دانشگاه آزاد کردکوی به عنوان دبیر اجرایی، طهماسبی به عنوان قائم مقام اجرایی، حبیب امیری به عنوان مسئول امور شهرستانها و زهرا نورا به عنوان مسئول امور فرهنگی این جبهه تعیین شدند و مقرر شد فعالیت این جبهه از این تاریخ در گلستان آغاز شود.

حسین حقیقی مسئول جبهه ایستادگی ایران اسلامی در گلستان در این جلسه گفت: از تشکلهای مختلف سیاسی استان نزدیک به 8 تشکل که اعضای اصلی تشکلهای استانی هستند در این جلسه حضور یافتند.

مسئول جبهه ایستادگی در گلستان گفت: از مجمع آرمان ملت ایران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، حزب آبادگران، حزب اسلامی ایران زمین، جمعیت جوانان حامی ولایت، حزب توسعه و عدالت ایران، خانه دانشجویی ایران، حزب جبهه السابقون از مجموع تشکلهایی هستند که جبهه ایستادگی را در گلستان تشکیل می دهند و در اولین نشست این مجمع حضور داشتند.