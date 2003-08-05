اخبار كوتاه اجتماعي

* 241 كيلوگرم موادمخدر از داخل خودرويي در زاهدان كشف شد. به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ماموران مبارزه با موادمخدر حين گشت زني در سطح شهر زاهدان مقدار 241 كيلو گرم ترياك كه به طرز ماهرانه اي در باك خودرويي جاسازي شده بود در حين بازرسي كشف و ضبط كردند.

* مركز اطلاع رساني ناجا اعلام كرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان مازندران طي تير ماه سال جاري موفق به كشف بيش از 49 كيلو و282 گرم انواع مواد مخدر و دستگيري 377 معتاد و 227 قاچاقچي شده است و همچنين در اين ارتباط 5 باند قاچاق و توزيع كننده مواد مخدرنيز متلاشي شده اند.

* بنا به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 2 تهران شهردار اين منطقه بر پيروي از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص نهضت خدمات رساني به مردم از اين پس در هفته دو بار در يكي از مساجد منطقه با مردم ملاقات مي كند .

* اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران اعلام كرد: مراسم اختتاميه سومين دوره مسابقات علمي - كاربردي دانش آموزان سرا سر كشور فردا در شهرستان كرج برگزار مي شود .

* مرحله كشوري جشنواره الگوي تدريس برتر دوره راهنمايي با هدف اشاعه روشهاي نوين ياد دهي - يادگيري ، تبادل تجارب آموزشي ، شناسايي دبيران خلاق و توانمند و تربيت نيروي موثر براي آموزش روشهاي نوين تدريس از 25 مرداد به مدت 6 روز در كرمانشاه برگزار مي شود .

* مراسم پاياني مسابقات كشوري علمي - كاريردي شاخه كاردانش ، فردا در كرج برگزار مي شود.