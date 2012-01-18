بهروز علیشیری در گفتگو با مهر از تصویب 6 میلیارد دلار پروژه در 9 ماهه ابتدای امسال برای جذب سرمایه گذاری خارجی خبرداد و گفت: از این میزان 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است، به عبارتی میزان ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور 2 میلیارد دلار بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش بینی و هدف گذاری کشور تا پایان سال برای جذب سرمایه گذاری خارجی را 4 میلیارد دلار اعلام کرد.

وی در مورد فعال بودن بخش اقتصادی سفارتخانه های کشورمان و روند جذب سرمایه گذاری خارجی توسط آنها عنوان کرد: سفارتخانه ها در اختیار سازمان سرمایه گذاری نیست و بخش های اقتصادی سفارتخانه ها زیر نظر وزارت امور خارجه است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی با انتقاد از اینکه بخشهای اقتصادی سفارتخانه ها یکدست نیست، تصریح کرد: برخی از بخشهای اقتصادی سفارتخانه ها فعال است و برخی از بخشها فعال نیستند.

علیشیری با اشاره به ارتباط سازمان سرمایه گذاری با وزارت امور خارجه برای رایزنی و هماهنگی جهت فعال شدن بخش اقتصادی سفارتخانه ها عنوان کرد: برای تاثیرگذاری بیشتر نمایندگان اقتصادی در سفارتخانه ها باید کارشناسان و رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها قوی تر و مسلط تر به مباحث اقتصادی باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید برای این منظور تدابیر اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس در سطح دولت در حال گفتگو در این زمینه هستیم.