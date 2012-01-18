به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در همایش اقتدار نرم پلیس و امنیت نرم‌افزاری با اشاره به اینکه نکته اساسی در قدرت و اقتدار، قدرت علمی است اظهار داشت: این که ما به نظریه و دانش وارداتی تکیه کنیم و خودمان تولید کننده علوم به ویژه علوم انسانی و اجتماعی که با مختصات کشور تولید کننده برابر است نباشیم با مشکل مواجه می‌شویم . دانش اقتباسی باید حتماً بومی سازی شود و برای اینکه از دانش استفاده کنیم باید روی تحقیقات تمرکز کنیم.

وی ایجاد کرسی علمی خاص پلیس را از اهداف این نیرو برشمرد و تاکید کرد: تا کنون تنها یک بار از لفظ اقتدار نرم استفاده شده است که آن نیز ربطی به پلیس نداشته است. در زمانی که شاهد هستیم پلیس‌های غربی به دنبال بازگشت اقتدار هستند طرح موضوع اقتدار نرم در کشور نشان دهنده ماهیت جمهوری اسلامی است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: امروزه کشورهای غربی بر روی این مسئله تمرکز کردند که ایران در حالی که تهدیداتش رو به افزایش است چگونه توانسته است امنیت خود را حفظ کند. اگرچه تهدیدات دارای نوسانات بسیاری بوده است اما جهت کلی این تهدیدها به سمت افزایش پیش می‌رود. البته داشتن امنیت با توجه به حجم تهدیدات نشان دهنده هوشمندی ایران است.

احمدی مقدم خواستار مطالعه رفتار هوشمندانه شد و گفت: قصد داریم رفتار هوشمندانه را مطالعه و به صورت نظریه تبیین کنیم و به صورت یک فرمول مدون درآوریم. متاسفانه تهدیدات بر علیه کشور ما در حوزه های مختلف در حال افزایش است اما کشورهای غربی که برای حفظ امنیت خود تلاش می‌کنند با این تهدیدات مواجه نیستند. فشار و تهدیدها و بی‌ثباتی و کم ثباتی در کشورهای پیرامون ما از عواملی است که می تواند در امنیت تاثیرگذار باشد اما پلیس با اقتدارگرایی نرم از بروز ناامنی جلوگیری کرده است.

وی رسانه‌ها را یکی از عامل‌های سلب هویت‌ها اعلام کرد و گفت: رسانه‌های جدید که در خدمت سلب هویت‌ها هستند می‌خواهند همه کشورها را یکسان سازی کنند. رسانه‌های قوی آثار بسیاری را در حوزه یکسان سازی برجای گذشته‌اند. البته آنهایی که این رسانه‌ها را به وجود آوردند خودشان نیز در امان نماندند. جنبش وال استریت و بهار عربی نیز با همین رسانه‌ها به وجود آ‌مد. امروز دنیا در حال تمرکزگرایی و ضعف اعمال حاکمیت‌ها است. به عنوان مثلا اگر در گذشته صدام سه میلیون نفر را کشت و هیچ اتفاقی رخ نداد امروز با کشته شدن یک نفر چه جنجال‌هایی به وجود می‌آید.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: امروز غرب نیز دچار مشکل شده است و با ضعفی شدید مواجه است چرا که گروه‌های مرجع اثرگذار در قدرت زیاد شده‌اند. ا گر زمان و مکان تهدیدها پیش‌بینی نشود با تهدید امنیت مواجه می‌شویم.

وی با بیان اینکه اقتدار نرم بر مشروعیت تاکید دارد اظهار داشت:‌ اساساً برای اینکه بدانیم در برابر هر اقدامی باید چه عکس‌العملی نشان دهیم باید تهدیدها را شناسایی کنیم. اگر فردی سلاح بر می دارد باید در برابر آن از سلاح استفاده کرد اما در برابر جنگجویان سایبری و رسانه‌ای نمی توان با سلاح مقابله کرد و باید جنس قدرت شما متناسب با این تهدید باشد. هم اکنون شاهد تهدیدهای نیمه سخت و جنگ نرم برای ناپایدار کردن فضای کشور هستیم.

احمدی مقدم به بحث جنگ نرم اشاره کرد و در این رابطه افزود: افزایش تشکل‌ها و قدرت نرم موضوع جدیدی نیست. جرج ثورث و جین شارپ که از نظریه پردازان جنگ نرم هستند معتقد هستند که بیش از 900 روش نرم شناسایی شده است. اما اگر به انقلاب اسلامی باز گردیم می‌بینیم که همه ابعاد جنگ نرم و این روش‌ها در انقلاب وجود دارد و سخنان این افراد موضوع جدیدی نیست. اگر نظریه‌های جدید در باب تهدید نرم و انقلاب‌های رنگی را می‌بینیم اینها مستند شده انقلاب اسلامی است. قدرت نرم فکر و ذهن و روح را هدف گرفته است و می خواهد هدایت افکار عمومی را به دست گیرد.

وی در رابطه با فعالیت رسانه‌ها در جنگ نرم و مقابله با آن گفت: رسانه‌های بیگانه تحت یک اتاق فرمان واحد در راستای اهداف سیاسی خود به صورت هماهنگ عمل می‌کنند اما ما نتوانسته‌ایم رسانه‌های خود را به صورت هماهنگ هدایت کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی با برشمردن اهداف قدرت نرم پلیس تصریح کرد: افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش برخورد با مردم یکی از اهداف قدرت نرم است. اگر تصویرسازی درستی از پلیس در ذهن مردم ایجاد شود آنها خیلی راحت‌تر برخوردها را می پذیرند. برای اعتماد سازی چند عنصر صداقت، عالم بودن و توانایی نیاز است.

وی افزود: امروزه عناصر ظاهری قدرت به تنهایی کارایی ندارد و امروز نمی‌توان با ماشین آبپاش و خودروهای زرهی اقتدار را به دست آورد. امروز اقتدار پلیس حفظ اموال مرد ر برابر مجرمان و ثروت‌های اینترنتی است.

احمدی مقدم اشراف اطلاعاتی را مهمترین مولفه اقتدار نرم دانست و تاکید کرد: در گذشته ما به دنبال مقابله با جرم تهدید بودیم که پس از گذشت مدتی این امر به پیشگیری تغییر یافت اما امروزه پیش بینی بر پیشگیری تقدم دارم. اشراف اطلاعاتی وارد شدن به خانه مردم نیست اما با اشراف اطلاعاتی تهدیدها را از مردم دور می‌کنیم. پلیس نباید همواره دنبال تهدید بدود و باید بتواند این تهدیدها را پیش بینی کند.

وی یکی دیگر از مولفه‌های قدرت نرم را قدرت اجتماعی و رسانه‌ای اعلام کرد و گفت: قدرت رسانه‌ای هنر گفتمان سازی و تقدم اغنا بر اجبار می‌تواند در امر مولفه‌های اجتماعی موثر باشد البته نباید از فرهنگ سازی و رفتارسازی غافل بود. در گذشته برای کاهش تلفات رانندگی از هزاران نیروی یگان ویژه استفاده کردیم اما شاهد افزایش تلفات بودیم اما با فرهنگ سازی طی چند سال اخیر با کاهش شدید تلفات رانندگی مواجه هستیم. ماموران پلیس باید بدانند که تشویق بر تهدید و تنبیه تقدم دارد. مردم نیز باید پلیس را ناصح بدانند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه فناوری یکی دیگر از مولفه‌های اقتدار نرم است، تاکید کرد: تقدم نرم افزار بر سخت افزار، کاهش برخورد با مردم، جبران کمبود نیروی انسانی با فناوری می تواند در اقتدار نرم کارایی داشته باشد.

وی از تزلزل نظریات پلیس‌های غربی خبر داد و افزود: نظریات پلیس‌های غربی متزلزل است و نمی‌توانیم از ‌آنها در اقتدار استفاده کنیم. آنها اقتدارگرایانه‌ترین دوره خود را سپری می‌کنند اما براساس گفته‌های مقام معظم رهبری پلیس باید جامعه شناس و هوشمند باشد.