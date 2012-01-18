پیشرفت 60 درصدی مسکن مهر در گیلان/ 12 هزار و 800 واحد آماده افتتاح

حجت شعبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی 52 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان آغاز شده است.

وی اظهارداشت: این تعداد واحد مسکونی در 10 شهر رشت، آستانه اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، آستارا، رودسر، تالش، انزلی، فومن و صومعه سرا ساخته خواهد شد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی گیلان از افتتاح 12 هزار و 800 واحد مسکونی با پراکنش در تمامی 10 شهر استان خبر داد و گفت: از این تعداد 350 واحد به صورت پایلوت در انزلی یا خمام با حضور رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد واحد مسکونی قرار بود پایان آذر امسال افتتاح شودد اما به دلیل بارندگیها زیاد با تاخیر مواجه شد، افزود: ساخت پروژه به پایان رسیده و در حد محوطه و آسفالت باقی مانده است که تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

شعبانپور ادامه داد: علاوه بر این هزار و 200 واحد در رشت، 350 واحد در صومعه سرا و 76 واحد در رضوانشهر در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

وی گفت: با هدف تامین مسکن و پاسخگویی به تقاضای موثر و سهولت دسترسی مسکن به ویژه گروههای کم درآمد، دولت خدمتگزار از طریق حمایتهای از قبیل تامین زمین مناسب و حذف بهای زمین از قیمت تمام شده، تامین تسهیلات بانکی بصورت قرض الحسنه با هدف تامین مسکن با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف و اصول شهرسازی و معماری اقدام کرده که طرح مسکن مهر یکی از سرفصلهای مهم فعالیت دولت در این زمینه است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی گیلان یادآورشد: در این عرصه دولت عدالت محور با تفویض اختیارات قانونی به استانداران و شورای مسکن استانها تلاش کرده تا ضمن جلب مشارکت مردمی در قالب تعاونیها و گروههای چند نفره این مهم به سرمنزل مقصود برسد.