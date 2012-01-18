کمبود اعتبارات نباید مانع از فعالیت مدیریت بحران شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ساعی در بازدید از سالن در دست ساخت بحران شرکت توزیع نیروی برق تبریز، یکی از مشکلات عمده موارد بروز بحران را نبود فضایی امن برای مدیریت و تصمیم‌ گیری دانست.

وی اضافه کرد: با وجود مشکلات و در برخی موارد کمبود اعتبارات، تاکنون مدیریت بحران آذربایان شرقی اقدامات و فعالیتهای مفید و موثری را با همکاری دستگاههای مختلف استان انجام داده است.

ساعی با اشاره به ساخت سالن بحران شرکت توزیع نیروی برق تبریز افزود: ضرورت وجود چنین مکانهایی در مواقع بحران بر هیچکس پوشیده نیست و البته اعتبارات لازم برای تکمیل این سالن به طور کامل تامین خواهد شد.

ساعی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات عمده موارد بروز بحران، نبود فضایی امن جهت مدیریت و تصمیم‌گیری است، گفت: وجود این سالن و سالنهای مشابه نقش موثری در کنترل بحران دارد و توسعه چنین فضاهایی باید در اولویت قرار گیرد.

وی، زمان را در مدیریت بحران بسیار اساسی خواند و افزود: حادثه هیچگاه خبر نمی‌کند و ما نباید به دلیل کمبود اعتبارات فعالیت خود را متوقف کنیم و ساخت این سالن گامی مهم در این زمینه است که در روزهای حادثه و بحران ارزش واقعی آن آشکار می ‌شود.