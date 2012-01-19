اداره کل راه و ترابری قزوین در اقامه نماز برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قزوین، در سال 1389 اداره کل راه و ترابری استان با کسب امتیاز91.5 در فعالیت های عمومی موفق به کسب رتبه برتر شد.



هیئت داوران ستاد اقامه نماز استان در بررسی فعالیت های اداره کل راه وترابری قزوین به دلیل رعایت شیوه نامه در انجام فعالیت ها و اعمال نظارت و پیگیری از سوی این دستگاه اجرایی آن را شایسته تقدیر ویژه دانست.

محمد امین نصراللهی زاده مدیرکل راه و ترابری استان قزوین در جلسه ستاد اقامه نماز ضمن تبیین اهمیت اقامه نماز در دستگاههای اجرایی بر لزوم تلاش تمامی همکاران این اداره کل برای اقامه هرچه باشکوهتر این فریضه تاکید کرد.



وی همچنین از پیش بینی برنامه ها و تامین امکانات لازم برای توسعه فضای نمازخانه ای در راهدارخانه ها و اماکن اداری اداره کل راه وترابری استان قزوین خبر داد.



ایجاد بانک اطلاعات نماز، اجرای طرح نظرسنجی و توزیع اقلام تبلیغاتی با موضوع نماز در بین همکاران از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی و تصویب شد.



اداره کل راه وترابری استان قزوین در سال 1388 نیز موفق به کسب رتبه برتر در بخش اقامه نماز شده بود.

