کشف همزاد کیهانی سیاره زحل

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از روشهای شناسایی سیارات فرامنظومه خورشیدی ردیابی مسیر عبور آنها از مقابل ستاره خودشان است. اما زمانی که سیاره ای هر 54 روز یکبار از مقابل ستاره ای شبیه به خورشید عبور کند یک گرفت غیرعادی را ایجاد کرده و بنابراین می تواند با شگفتی بیشتری توجه ستاره شناسان را جلب کند.

محققان دانشگاه روچستر و رصدخانه "سرو تولولو" در شیلی سیاره ای را که همزاد دور دست زحل است درحال عبور از مقابل ستاره اش شناسایی کردند.

این ستاره که 1SWASP J140747.93-39452.6 نام دارد در منطقه "اتحاد کژدم- قنطوروس" واقع شده است و از نظر اندازه شباهت بسیاری به خورشید دارد اما از نظر سن بسیار پیرتر از ستاره ما است. به طوریکه این ستاره 16 میلیون سال و خورشید تنها 5 میلیون سال سن دارد.

"اتحاد کژدم- قنطوروس"، یک منطقه ستاره ساز است که در فاصله 420 سال نوری از زمین واقع شده است.

براساس گزارش زی نیوز، دانشمندان هنگام رصد این ستاره، منحنی از نور را رصد کردند که به دلیل عبور سیاره ای از مقابل آن ساخته شده بود.

این ستاره شناسان با تهیه یک گرافیک از شدت نور در زمان، تغییرات شدیدی را در یک دوره 54 روزه مشاهده کردند و دریافتند که این سیاره توسط حلقه ای که شبیه به حلقه های زحل است احاطه شده است.