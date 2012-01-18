۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

برای افتتاح چند پروژه/

وزیر نفت پنجشنبه وارد خوزستان می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: وزیر نفت به منظور افتتاح چند پروژه صنعت نفت فردا پنجشنبه وارد شهرستان اهواز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در این سفر قرار است ضمن دیدار با مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران دو واحد نمکزدایی بینک در استان بوشهر و مارون سه در اهواز را افتتاح کند.

کارخانه نمکزدایی بینک با هدف فرآورش نفت نمکی میدان بینک احداث شده و دارای یک مجموعه نمک گیر برقی به ظرفیت 55 هزار بشکه در روز، مخزن متعادل کننده، مبدلهای حرارتی نفت و آب، تلمبه های تقویت فشار نفت و کوره های پیش گرمکن نفت غیرمستقیم است.

این کارخانه همچنین مجهز به سامانه های تصفیه و دفع پساب، ایمنی و آتش نشانی، برق اضطراری و تزریق مواد شیمیایی است. برای ساخت این کارخانه واقع در شمال غربی شهرستان گناوه در استان بوشهر و در محدوده عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، نزدیک به 250 میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین طرح توسعه کارخانه نمکزدایی مارون 3 به منظور افزایش ظرفیت این کارخانه از 55 هزار بشکه به 110 هزار بشکه در روز برای فرآورش نفت نمکی میدانهای مارون و شادگان با افزون بر 223 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.

این کارخانه نیز به سامانه ها و تجهیزات مختلف از جمله نمکزدا، پیش گرم کن آب و نفت و سامانه دفع پساب مجهز است.
 
کد مطلب 1512425

