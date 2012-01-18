وزیر نفت پنجشنبه وارد خوزستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در این سفر قرار است ضمن دیدار با مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران دو واحد نمکزدایی بینک در استان بوشهر و مارون سه در اهواز را افتتاح کند.

کارخانه نمکزدایی بینک با هدف فرآورش نفت نمکی میدان بینک احداث شده و دارای یک مجموعه نمک گیر برقی به ظرفیت 55 هزار بشکه در روز، مخزن متعادل کننده، مبدلهای حرارتی نفت و آب، تلمبه های تقویت فشار نفت و کوره های پیش گرمکن نفت غیرمستقیم است.



این کارخانه همچنین مجهز به سامانه های تصفیه و دفع پساب، ایمنی و آتش نشانی، برق اضطراری و تزریق مواد شیمیایی است. برای ساخت این کارخانه واقع در شمال غربی شهرستان گناوه در استان بوشهر و در محدوده عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، نزدیک به 250 میلیارد ریال هزینه شده است.



همچنین طرح توسعه کارخانه نمکزدایی مارون 3 به منظور افزایش ظرفیت این کارخانه از 55 هزار بشکه به 110 هزار بشکه در روز برای فرآورش نفت نمکی میدانهای مارون و شادگان با افزون بر 223 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.



این کارخانه نیز به سامانه ها و تجهیزات مختلف از جمله نمکزدا، پیش گرم کن آب و نفت و سامانه دفع پساب مجهز است.

