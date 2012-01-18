بالاگرفتن تنش میان آنکارا و بغداد/ مواضع صریح معاون وزیرخارجه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، "لبید عباوی" معاون وزیرخارجه عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: بغداد خواهان افزایش تنشها در روابط با آنکارا نیست.

وی تاکید کرد: اظهارات اخیر "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه درباره شرایط داخلی عراق به ویژه در موضوع مسائل حساس قضایی به معنای دخالت در امورعراق است.

وی تاکید کرد: ما درصدد برطرف کردن تنشها هستیم و رئیس جمهور عراق نیز در جهت متوقف کردن حملات رسانه ای در تلاش است.

خاطر نشان می شود عراق اخیرا با فراخواندن سفیر ترکیه در بغداد، دخالت این کشور در امور داخلی عراق را غیرقابل قبول دانست. البته سفیر ترکیه در اظهاراتی که خبرگزاری فرانسه آن را منتشر کرده تاکید کرد: ثبات عراق بر همه همسایگانش از جمله ترکیه مهم است و این دخالت محسوب نمی شود.

در تحولی دیگر، یک دیپلمات ترک که نخواست نامش فاش شود به الشرق الاوسط گفت: انتقادات بغداد علیه آنکارا غیرقابل قبول است.

وی افزود: نحوه موضع گیری عراقیها درباره اتهاماتی که مطرح کرده اند آزاردهنده است.

خاطرنشان می شود مقامات آنکارا پس از دخالت آشکار در امور سوریه که با واکنش احزاب داخلی ترک مواجه شد، در مواضعی نسبت به مسئله بازداشت "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهور عراق نیز واکنش نشان داده اند.