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۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۵۷

تصوير سازي "سرزمين مهر" در نگارخانه سعدآباد

نمايشگاه تصوير سازي جشنهاي ايراني و مضامين عاشقانه ادبيات ايراني با عنوان "سرزمين مهر" در نگارخانه سعدآباد داير شد.

شيوا حسيني، مدير روابط عمومي نگارخانه سعدآباد در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" در خصوص نمايشگاه "سرزمين مهر"  گفت: دراين نمايشگاه شاهد تصوير سازي گوشه اي كوچك از جشنهاي ايراني مثل : نوروز ، مهرگان ، يلدا و ... هستيم كه هر يك ريشه هاي طبيعي داشته اند و آداب و رسوم و عناصر مورد استفاده كه شامل هويت و ويژگي هاي فرهنگي ماست را نشان مي دهد.

حسيني اذعان داشت: در بخشي ديگر ما شاهد تصويرسازي مضامين عاشقانه ادبيات ايران ستيم كه اين آثار به نمايش گذاشته شده تاملي بر تابلوهاي به جاي مانده از زند و قاجار است كه به بازنمايي بخش كوچكي از انديشه ها و آرزوها و گاه حقايق تاريخ ملت ما مي پردازد.

وي اظهار داشت : اين نقاشيها از شاخصه هاي عاشقانه ادبيات ما سخن مي گويد كه عبارتند از : ليلي و مجنون ، بيژن و منيژه و ... كه به عنوان موضوع اصلي انتخاب شده اند.

شيوا حسيني در پايان خاطرنشان كرد: اين اثار مربوط به دو تصويرگر "مريم رضاعلي" و "اعظم عابد ابيانه" مي باشد كه تا دهم بهمن ماه به نمايش گذاشته مي شود.

شايان ذكر است ساعت بازديد 10 صبح تا 13 و 15 تا 19 مي باشد.

 

 

کد مطلب 151243

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