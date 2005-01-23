تصوير سازي "سرزمين مهر" در نگارخانه سعدآباد

شيوا حسيني، مدير روابط عمومي نگارخانه سعدآباد در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" در خصوص نمايشگاه "سرزمين مهر" گفت: دراين نمايشگاه شاهد تصوير سازي گوشه اي كوچك از جشنهاي ايراني مثل : نوروز ، مهرگان ، يلدا و ... هستيم كه هر يك ريشه هاي طبيعي داشته اند و آداب و رسوم و عناصر مورد استفاده كه شامل هويت و ويژگي هاي فرهنگي ماست را نشان مي دهد.

حسيني اذعان داشت: در بخشي ديگر ما شاهد تصويرسازي مضامين عاشقانه ادبيات ايران ستيم كه اين آثار به نمايش گذاشته شده تاملي بر تابلوهاي به جاي مانده از زند و قاجار است كه به بازنمايي بخش كوچكي از انديشه ها و آرزوها و گاه حقايق تاريخ ملت ما مي پردازد.

وي اظهار داشت : اين نقاشيها از شاخصه هاي عاشقانه ادبيات ما سخن مي گويد كه عبارتند از : ليلي و مجنون ، بيژن و منيژه و ... كه به عنوان موضوع اصلي انتخاب شده اند.

شيوا حسيني در پايان خاطرنشان كرد: اين اثار مربوط به دو تصويرگر "مريم رضاعلي" و "اعظم عابد ابيانه" مي باشد كه تا دهم بهمن ماه به نمايش گذاشته مي شود.

شايان ذكر است ساعت بازديد 10 صبح تا 13 و 15 تا 19 مي باشد.