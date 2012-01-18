محمد بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم با عنوان طرح نور در آموزش وپرورش دنبال می شود، افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم از طریق سایت مدرسه مجازی قرآن به نشانی www.quran.medu.ir انجام شده و روند ثبت‌نام در این سایت هم‌چنان ادامه دارد.

بنیادی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ثبت‌نام دو میلیون دانش‌آموز و فرهنگی در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم انجام شده، تاکید کرد: تاکنون که نزدیک به دو ماه از آغاز ثبت‌نام در این طرح می‌گذرد، بیشترین آمار ثبت‌نام‌شدگان از استان چهارمحال بختیاری است.

وی ادامه داد: استانهای یزد، هرمزگان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی در اجرای این طرح به موفقیت بالاتر از 20 درصد دست یافته اند.

مشاور وزیر و مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش افزود: با آغاز اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم اهدافی از جمله، ایجاد شرایط مناسب برای تبلیغ و ترویج حفظ قرآن کریم، تلاش جهت فرهنگ‌سازی مناسب در امر حفظ قرآن، ایجاد رغبت و رقابت سالم و سازنده جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده، توانایی تدبر در آیات شریفه، حفظ آیات و سوره‌های قرآن کریم و توانایی بهره‌گیری از قرآن در میان دانش‌آموزان، معلمان و اقشار مختلف جامعه دنبال می‌شود.

