۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ثبت‌نام بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر در طرح ملی حفظ قرآن

مشاور وزیر و مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام بیش از یک میلیون و 600 هزار نفری در طرح ملی حفظ قرآن خبر داد.

محمد بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم با عنوان طرح نور در آموزش وپرورش دنبال می شود، افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم از طریق سایت مدرسه مجازی قرآن به نشانی www.quran.medu.ir انجام شده و روند ثبت‌نام در این سایت هم‌چنان ادامه دارد.

بنیادی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ثبت‌نام دو میلیون دانش‌آموز و فرهنگی در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم انجام شده، تاکید کرد: تاکنون که نزدیک به دو ماه از آغاز ثبت‌نام در این طرح می‌گذرد، بیشترین آمار ثبت‌نام‌شدگان از استان چهارمحال بختیاری است.

وی ادامه داد: استانهای یزد، هرمزگان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی در اجرای این طرح به موفقیت بالاتر از 20 درصد دست یافته اند.

مشاور وزیر و مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش افزود: با آغاز اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم اهدافی از جمله، ایجاد شرایط مناسب برای تبلیغ و ترویج حفظ قرآن کریم، تلاش جهت فرهنگ‌سازی مناسب در امر حفظ قرآن، ایجاد رغبت و رقابت سالم و سازنده جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده، توانایی تدبر در آیات شریفه، حفظ آیات و سوره‌های قرآن کریم و توانایی بهره‌گیری از قرآن در میان دانش‌آموزان، معلمان و اقشار مختلف جامعه دنبال می‌شود.
 

