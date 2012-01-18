ارتقاء فرهنگ ترافیک نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد مرغوبی شامگاه سه شنبه در جلسه ارتقاء فرهنگ ترافیک استان کردستان اظهار داشت: فراهم نبودن بسترها و زیرساخت های لازم و مناسب برای رفع مشکلات حوزه ترافیک خود معضلی در این بخش است و در تمام شهرستان های استان کردستان و شهر سنندج این معضل دیده می شود.

وی با بیان اینکه تعداد خودروهای شهرها نسبت به چند سال گذشته با افزایش چند برابری همراه بوده است، افزود: خیابان ها و جاده های استان کردستان با توجه به موقعیت بافت قدیمی خود هیچ گونه تغییری پیدا نکرده اند و به همین دلیل نیز معضل ترافیک در استان به ویژه سنندج جدی است.

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی سنندج اجرای برخی از طرح های ترافیکی در سطح شهر سنندج در سال های اخیر را تاحدودی در رفع مشکلات حوزه ترافیک مناسب دانست و بیان کرد: در آموزش ترافیک در شهر سنندج ضعیف عمل شده است و باید این بخش را مورد توجه بیشتری قرار داد.

مرغوبی در پایان گفت: باید در تمام ابعاد روانشناسی، اجتماعی و اقتصادی در طرح های آموزشی ترافیک توجه شود که تاکسیرانی شهر سنندج آمادگی اجرای برنامه ها و کلاس های طرح ارتقاء فرهنگ ترافیک را دارد و از تجربیات سایر سازمان های دولتی نیز بهره برداری می کند.

