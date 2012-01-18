تمایل به سرمایه گذاری در کردستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی با بیان اینکه در سایه تعامل و همدلی مسئولان و مدیران اجرایی بستر توسعه استان فراهم و شرکت های بزرگ تولیدی صنعتی برای سرمایه گذاری در استان ابراز تمایل کرده اند، گفت: در ماه های اخیر شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان رجال که یکی از شرکت های بزرگ تولیدی صنعتی کشور است برای سرمایه گذاری در استان ابراز تمایل کرده است.

وی افزود: این شرکت در بخش های مختلف از جمله احداث کارخانه پتروشیمی، طرح تولید فراورده های لبنی، تولید مکمل های سوختی و همچنین در بخش کشاورزی استان سرمایه گذاری می کند.

استاندار کردستان با بیان اینکه طرح احداث کارخانه پتروشیمی و تولید اوره و آمونیاک که در استان اجرایی می شود، ظرفیت تولید 75 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 150 هزار تن اوره را در سال دارد، بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی ها صورت گرفته این طرح با اشتغالزایی 200 نفر در سال 1394 به بهره برداری می رسد.

شهبازی با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی همواره از اهداف برنامه ریزی های اقتصادی کشور بوده است، برخی از مزیت های سرمایه گذاری در حوزه صنایع غذایی استان را برشمرد و از مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فرآورده های لبنی توسط این شرکت در استان خبر داد.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود این طرح با سرمایه گذاری ثابت 250 میلیارد ریال و سرمایه در گردش 20 میلیارد ریال 90 نفر اشتغالزایی داشته باشد.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود طرح تولید مکمل سوخت با ظرفیت 150 هزار تن و سرمایه گذاری ثابت 60 میلیارد ریال را از دیگر طرح هایی دانست که شرکت کارآفرینان رجال در استان اجرا می کند.

وی افزود: در این طرح مواد خام اولیه شامل گازوییل و نفت گاز از اقلیم کردستان عراق وارد و پس از بالا بردن درجه اکتان و اخذ استاندارد، به کشور افغانستان صادر می شود.

وی ادامه داد: محل اجرای این طرح که مجوز آن در حال صدور است شهرستان مریوان است.

