تکمیل میدان ورودی عشق آباد نیشابور به دلیل کمبود اعتبار با تاخیر مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حسینی با گلایه از عدم تخصیص بودجه استانی برای تکمیل میدان ورودی شهر عشق آباد گفت: به رغم تاکید استاندار جهت زیباسازی میادین ورودی شهرها بودجه لازم جهت تکمیل این میدان از سوی استانداری تامین نشده است.

وی افزود: این میدان تاکنون با صرف 2 میلیارد ریال اعتبار که به طور کامل از سوی شهرداری تامین شده 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حسینی گفت: جدول گذاری، آسفالت، سنگ کاری، خاک ریزی داخل میدان انجام شده ولی نصب المان میدان، فضای سبز و روشنایی آن باقی مانده است.

شهردار عشق آباد افزود: پیش بینی می شود یک میلیارد و 400 میلیون ریال برای نصب المان میدان ورودی شهر لازم باشد که امید است این مبلغ با همکاری فرماندار نیشابور و استانداری خراسان رضوی از محل اعتبارات فرهنگی استان تخصیص داده شود.

حسینی همچنین از امکان وقوع حادثه به دلیل کمبود روشنایی در اطراف این میدان خبرداد و گفت: مکاتبات لازم با اداره برق شهرستان انجام شده اما به علت عدم تخصیص اعتبار در سال جاری برای این اقدام، امید است تا این مشکل با همکاری اداره برق شهرستان در سال 91 رفع شود.