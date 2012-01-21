دکتر حسن عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، جایگزین کردن فرآورده های بیولوژیکی با سموم شیمیایی را از ماموریت های کانون هماهنگی دانش و صنعت و افزود: در این راستا کانون هماهنگی فرآورده های بیولوژیکی فعالیت های خود را در مزارع، بهره برداری از ذخایر ژنتیکی، تنوع زیستی، منابع طبیعی، باغات و دام آغاز کرد.

رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت تولید فرآورده‌های کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی و دامی از تدوین برنامه راهبردی این کانون خبر داد و اظهار داشت: با بررسی چالشها و اسناد بالا دستی کشور، سیاستها و برنامه هایی در زمینه جایگزینی فرآورده های بیولوژیکی با سموم شیمیایی پیش بینی و سند این کانون برای افق 1404 تدوین شد.



وی با اشاره به چشم انداز کشور در افق 1404 یادآور شد: از آنجایی که جامعه ایرانی، باید جامعه ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و بهره مند از محیط زیست باشد از این رو تدوین برنامه راهبردی توسعه کنترل بیولوژیک کشور و پیگیری کلیه فعالیتها در حوزه گیاه پزشکی بر اساس این برنامه می تواند بخشی از انتظارات جامعه را فراهم سازد.



عسکری برنامه راهبردی این کانون را در راستای توسعه و ارتقاء کارآمدی کنترل بیولوژیک در حوزه محصولات باغی مانند میوه های دانه دار، هسته دار، دانه ریز، میوه های خشک، نیمه گرمسیری و گرمسیری دانست و گفت: عوامل بیولوژیکی شامل انواع تله های بیولوژیکی مانند انواع تله های فرامونی، انواع حشره کشهای غیر شیمیایی یا منشا گیاهی، سموم ارگانیک برای کنترل بیماریهای قارچی و باکتریایی و برخی عوامل کنترل بیولوژیکی مانند زنبورهای براکون و تریکوگراما و کفشدوزک می شود.



وی از موفقیت محققان کشور در دستیابی به دانش فنی برخی از عوامل بیولوژیکی خبر داد و اضافه کرد: به منظور تجاری سازی برخی عوامل فرآورده های کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی و دامی موفق به امضای 6 قرارداد با سایر نهادها شدیم.



به گفته رئیس سازمان گیاهپزشکی با امضای این تفاهم نامه ها 10 عامل بیولوژیکی مبارزه با آفات تجاری سازی شد.