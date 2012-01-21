  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

اختصاصی مهر/

تجاری‌سازی 10عامل بیولوژیکی مبارزه با آفات کشاورزی

تجاری‌سازی 10عامل بیولوژیکی مبارزه با آفات کشاورزی

رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت تولید فرآورده های کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی و دامی، از تدوین برنامه راهبردی جایگزین کردن عوامل بیولوژیکی با سموم شیمیایی خبر داد و گفت: در این راستا موفق به تجاری سازی 10 عامل بیولوژیکی مبارزه با آفات کشاورزی شدیم.

دکتر حسن عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، جایگزین کردن فرآورده های بیولوژیکی با سموم شیمیایی را از ماموریت های کانون هماهنگی دانش و صنعت و افزود: در این راستا کانون هماهنگی فرآورده های بیولوژیکی فعالیت های خود را در مزارع، بهره برداری از ذخایر ژنتیکی، تنوع زیستی، منابع طبیعی، باغات و دام آغاز کرد.

رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت تولید فرآورده‌های کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی و دامی از تدوین برنامه راهبردی این کانون خبر داد و اظهار داشت: با بررسی چالشها و اسناد بالا دستی کشور، سیاستها و برنامه هایی در زمینه جایگزینی فرآورده های بیولوژیکی با سموم شیمیایی پیش بینی و سند این کانون برای افق 1404 تدوین شد.
 
وی با اشاره به چشم انداز کشور در افق 1404 یادآور شد: از آنجایی که جامعه ایرانی، باید جامعه ای برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و بهره مند از محیط زیست باشد از این رو تدوین برنامه راهبردی توسعه کنترل بیولوژیک کشور و پیگیری کلیه فعالیتها در حوزه گیاه پزشکی بر اساس این برنامه می تواند بخشی از انتظارات جامعه را فراهم سازد.
 
عسکری برنامه راهبردی این کانون را در راستای توسعه و ارتقاء کارآمدی کنترل بیولوژیک در حوزه محصولات باغی مانند میوه های دانه دار، هسته دار، دانه ریز، میوه های خشک، نیمه گرمسیری و گرمسیری دانست و گفت: عوامل بیولوژیکی شامل انواع تله های بیولوژیکی مانند انواع تله های فرامونی، انواع حشره کشهای غیر شیمیایی یا منشا گیاهی، سموم ارگانیک برای کنترل بیماریهای قارچی و باکتریایی و برخی عوامل کنترل بیولوژیکی مانند زنبورهای براکون و تریکوگراما و کفشدوزک می شود.  
 
وی از موفقیت محققان کشور در دستیابی به دانش فنی برخی از عوامل بیولوژیکی خبر داد و اضافه کرد: به منظور تجاری سازی برخی عوامل فرآورده های کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی و دامی موفق به امضای 6 قرارداد با سایر نهادها شدیم.
 
به گفته رئیس سازمان گیاهپزشکی با امضای این تفاهم نامه ها 10 عامل بیولوژیکی مبارزه با آفات تجاری سازی شد.
کد مطلب 1512450

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها