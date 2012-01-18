حضور حداکثری در انتخابات مطالبه مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته علی‌اکبر گرمه‌ای سه شنبه شب در مراسم یادواره "مسافران جاودانه بهشت" شهدای مسجد محمد رسول‌الله(ص) نیشابور، اظهارکرد: شهیدان هم انتظار دارند مردم پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

وی با بیان اینکه معیارهای انتخابات اصلح را امام راحل و مقام معظم رهبری مشخص فرمودند، ادامه داد: لذا باید با صبر و بصیرت مسیر شهدا را ادامه بدهیم.

وی اظهار داشت: خانواده معظم شاهد نشان داده‌اند با مدیریت خوب، اسلام را در دنیا حاکم بکنید.

این فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: مردم با صبر، بصیرت و استقامت می‌توانند دشمنان را از پا در بیاورند.

گرمه‌ای با اشاره به رزمایش اخیر نیروی دریایی ارتش، تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها دست به شیطنت بزنند و در خصوص تنگه هرمز وارد جنگ با ایران شوند، من اطلاع دارم در کوتاه ‌ترین زمان ناوهایشان به قعر خلیج فارس فرستاده می‌شود.

وی تاکید کرد: به فضل الهی و با داشتن تجهیزات پیشرفته نظامی آمریکایی ها نمی‌توانند مقابل قدرت مستحکم ملت ایران بایستند.

وی تصریح کرد: امروز مقام معظم رهبری روی تجهیزات پیشرفته نظامی حساب نمی‌کنند بلکه روی مردم حساب باز می‌کنند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، کشتیبان انقلاب اسلامی است، گفت: هر کسی از ایشان فاصله بگیرد یا عقب بماند، اهل هلاکت و نابودی هستند.

این فرمانده یگان‌های سپاه خراسان در دوران دفاع مقدس، ادامه داد: بیداری عظیم در ممالک اسلامی و حتی کشورهای غیر مسلمان به برکت امام حسین (ع) است.

گرمه‌ای توضیح داد: تظاهرکنندگان غربی، اسم میادین تظاهراتی خود را التحریر گذاشته‌اند و می‌گویند ما از مصری‌ها و تونسی‌ها یاد گرفته‌ایم و مصری‌ها می‌گویند ما این اعتراض را از مقاومت جانانه 22 روزه غزه یاد گرفته‌ایم و حماس می‌گوید ما این را از مقاوت 33 روزه بچه‌های قلیل شیعه حزب‌اله یاد گرفته‌ایم و بچه‌های حزب‌اله می‌گویند ما آن را از مقاومت هشت ساله دفاع مقدس ایرانی‌ها یاد گرفته‌ایم که جان و مال خود را دادند تا اسلام بماند و ما ایرانی‌ها این را از نهضت کربلا یاد گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) نقطه کانونی اسلام است و از آنجا اسلام گسترش یافت، اضافه کرد: اگر خون امام حسین(ع) نبود امروز اثری از اسلام باقی نمی ماند.

وی اظهار داشت: خون شهدای ما در راستای خون اباعبدالله‌الحسین(ع) ریخته شده است.