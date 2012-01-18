به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی جامعه اسلامی ورزشکاران استان قم شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همایش اخلاق در ورزش به منظور تبیین ارزش‌های اخلاقی و تعمیق آن در جامعه از سوی جامعه اسلامی ورزشکاران استان قم در روز پنج شنبه برگزار خواهد شد افزود: در این همایش که در سالن اجلاس مجتمع عالی امام خمینی(ره) و با حضور ورزشکاران ملی و استانی در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود، علی لاریجانی و همچنین حسن غفوری فرد نماینده مردم تهران در مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی ورزشکاران سخنرانی خواهند کرد.



وی با بیان اینکه بعد از بازی پرسپولیس با داماش که حرکات غیر اخلاقی به اوج خود رسید تصمیم به برگزاری چنین همایشی در سطح ملی گرفته شد افزود: استان قم از دیرباز مهد دیانت و اخلاق بوده و همواره در مسائل اخلاقی پیشتاز بوده است که امیدواریم با برگزاری چنین همایش‌هایی این مسئله را در ورزش نهادینه شود.



حسن عابدی، اظهار داشت: امروز گستره ورزش همه ابعاد اجتماعی جامعه را در بر گرفته و این امر نقش مهمی در راستای ایجاد وحدت و انسجام ملی دارد.



وی همچنین به برگزاری دو همایش علم در ورزش و سلامت در ورزش اشاره کرد و افزود: امیدواریم این دو همایش تا پایان سال جاری در استان قم برگزار شود.



سخنگوی جامعه اسلامی ورزشکاران قم، نقش رسانه‌ها را در راستای تبیین اخلاق در ورزش مهم دانست و اظهار داشت: جایگاه رسانه‌ها در بررسی و پرداخت به مشکلات اخلاق در ورزش موثر است و همه باید تلاش کنیم تا اصول اخلاقی و حرفه‌ای در جامعه ورزشی رعایت شود.