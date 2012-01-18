به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی به سرپرستی "جود کوهن" که نتایج یافته های خود را در مجله Environmental Research Letters منتشر کرده اند، نشان دادند که سرمای غیرعادی در زمستان حداقل در نیمکره شمالی به دلیل گرمای شدید تابستان است.

این دانشمندان دو زمستان 2010- 2009 و 2011-2010 را به ویژه در شرق آمریکا، جنوب کانادا و بخشهایی از شمال اروپا بررسی و خاطرنشان کردند که نمی توان ویژگیهای این زمستانها را به راحتی با تغییرات اقلیمی توضیح داد.

به اعتقاد این محققان، سرمای زیاد زمستان به شدت با گرمای شدیدی که به ویژه مناطق قطب شمال را در ماههای جولای، آگوست و سپتامبر در بر می گیرد، ارتباط دارد.

براساس گزارش ساینس دیلی، این گرما که حتی تا پاییز نیز ادامه می یابد سبب ذوب ورقه یخی قطب شمال شده است. به این ترتیب، هوای گرمتر و دریاهای قطبی بدون یخ مقادیر زیادی رطوبت تولید می کنند که وارد اتمسفر مناطق جنوبی تر می شود و احتمال بارشهای شدیدتر برف را در اروپا و آسیا افزایش می دهد.

همچنین نتایج این تحقیق، گزارشات هواشناسی دو دهه اخیر در خصوص افزایش پوشش برف در منطقه اوراسیا را تائید می کند.

افزایش پوشش برف، نوسان شمالگان را در فاز منفی نگه می دارد. "نوسان شمالگان"، سیستمی است که روند فشار در عرضهای جغرافی متوسط و بالا را تنظیم می کند.

در فاز منفی، فشار بالا در مناطق بالاتر قطب شمال باقی می ماند و هوای سرد را به عرضهای جغرافیایی میانی می راند. در نتیجه، زمستان در مناطق میانی تر سردتر می شود.