شکست مقابل مس بیدارمان کرد/ تعلل کنیم صدرنشینی را از دست خواهیم داد

حنیف عمرانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بازیهای استقلال در شیراز همیشه دارای جذابیتهای خاصی بوده و همین مسئله باعث شده تا تماشاگران بسیاری در ورزشگاه حضور پیدا کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: فجریها با توجه به میزبانی در این دیدار و حضور هواداران خود میخواهند با پیروزی مقابل ما موقعیت خود را در جدول بهبود بخشند و به وضعیتشان سر و سامان دهند.
مدافع تیم استقلال شکست مقابل مس را برای این تیم مثبت ارزیابی کرد و گفت: به اعتقاد من در بهترین شرایط مغلوب مس کرمان شدیم و این شکست ما را بیدار کرد تا بعد از این با غرور بازی نکنیم و حریفمان را دست کم نگیریم، چرا که این مسئله اگر تداوم پیدا کند بلای جانمان خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در دیدار مقابل مس احساس میکردیم که از پیش برنده هستیم و به راحتی سه امتیاز این دیدار را به دست خواهیم آورد اما مسیها خلاف این را ثابت کردند.
عمرانزاده ادامه داد: اگر در دیدارهای آینده تعلل کنیم مطمئنا صدرنشینی را از دست خواهیم داد و در پایان فصل باید حسرت امتیازهای از دست رفته را بخوریم و شاهد قهرمانی تیمی دیگر باشیم.
مدافع استقلال شرایط این تیم را پس از شکست مقابل مس خوب توصیف کرد و افزود: در طول سه روزی که بعد از دیدار مس زمان برای تمرین کردن داشتیم کادر فنی تلاش بسیاری کرد تا با یک ریکاوری مناسب خستگی را از تن بازیکنان بیرون کرده و آنها را آماده دیدار مقابل فجر کند. امیدوارم بتوانیم با یک بازی خوب و تماشاگرپسند فجریها را در شیراز شکست دهیم.
عمرانزاده در پایان تصریح کرد: با دوستی و صمیمیتی که بین بازیکنان استقلال وجود دارد و اینکه آنها هم قسم شدند تا با پیروزی در دیدارهای آینده صدرنشینی را حفظ کرده و در پایان فصل جام را به هواداران تقدیم کنند.
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