یک مجموعه داستان 5 جلدی برای خردسالان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک مجموعه پنج جلدی از داستانهای کودک سروده پیمان پورشکیبایی با تصویرسازیهای مریم نظامینژاد، یلدا عیسوی و سیما فاتح تهرانی توسط نشر جوان امروز منتشر شد.
تپلی زبر و زرنگ، پنجه سفید و خواب، مارمالی با وزوزی، خال خالی بازیگوش، برکه و اسب آبی عنوان این کتابهاست که برای گروه سنی خردسال نوشته و منتشر شده است.
«تپلی زبر و زرنگ» داستان یک خرگوش بازیگوش را روایت میکند و «پنجه سفید و خواب» هم داستان یک بچه خرس کوچک است که با تجربههای عجیبی رو به رو میشود.
«مارمالی و وزوزی» هم داستان یک مارمولک است که با پشهای دوست شده که قرار است غذای او باشد. «خال خالی بازیگوش» هم داستان یک زرافه کوچک است و «برکه و اسب آبی» هم ماجرای یک اسب آبی و دوستانش در برکهای آب را روایت میکند.
این کتابها همگی مصور و تمام رنگی هستند و یکی از مهمترین ویژگی آنها تصویرگریهای آنهاست که میتواند برای بچهها جذاب باشد. همچنین انتخاب قالب شعر برای روایت داستان هم ویژگی دیگری است که این مجموعه را جذابتر میکند.
این کتابها به همت گروه هنر «نارنج و ترنج» تدوین و تصویرسازی شدهاند و هدف گروه این است تا کتابهای خواندنیتری برای بچهها تدارک ببینند.
ناشر این کتابها معتقد است نیکوترین روش برای نزدیکتر شدن به کودکان، داستانگویی است؛ چراکه سرشت کودکان آنها را به درون داستان میکشاند و آنگاه میتوان مطالب آموزنده را نیز بدانها منتقل کرد.
این کتابها در شمارگان 5 و 3 هزار نسخه منتشر شدهاند.
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