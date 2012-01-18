دامداری های کردستان نیازمند مدیریت واحد/حمایت دولت از دامداران اندک است

به گزارش خبرنگار مهر، عابد نمدی شامگاه سه شنبه در سومین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج، اظهار داشت: دامداری استان باید به سمت‌ و ‌سوی دامداری‌ های بزرگ و صنعتی پیش می رود و ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی باید برای فراهم کردن بستر لازم در راستای ساماندهی دامداری‌ های کوچک باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: تبدیل به دامداری‌ های کوچک به بزرگ نباید به قیمت از بین رفتن دامداری های کوچک در استان باشد و در این راستا ارائه تسهیلات و منابع مالی به دامداری ‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

رئیس نظام دامپزشکی استان کردستان بر ایجاد مدیرت واحد بر دامداری ‌ها تاکید کرد و گفت: باید ساز و کاری برای انجام هماهنگ و منسجم واحدهای دامداری در قالب مجتمع ‌های بزرگ فراهم شود.

نباید اجازه داد دامداری های کوچک در کردستان حذف شوند



نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در این کمیسیون با بیان اینکه هنوز بسیاری از طرح‌ های کوچک دامداری اجرایی نشده است بر بررسی اساسی موضوع حذف دامداری‌های کوچک تاکید کرد و گفت: باید تلاش شود بهره‌ بردارن فعلی در قالب واحدهای کوچک دامداری حذف نشوند.

عابد احمدی افزود: در شرایط فعلی اشتغالزایی در کشور حرف اول را می ‌زند و حذف دامداران هر چند کوچک هم تصمیم درستی نیست و باید در آن تجدید نظر شود.

وی یادآور شد: برای صدور مجوزهای دامداری نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری داریم تا مسائل به خوبی ریشه ‌یابی شود و از واحدهای تولیدی کوچک هم باید حمایت شود چرا که بدون حمایت مالی فعالیت آنها راکد می شود.

ارسلان جمشیدی از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج بر اجرای مدیریت واحد در دامداری‌ های استان کردستان تاکید کرد و گفت: در صورت ارائه پیشنهاد مدیریت واحد به جهاد کشاورزی دامداران از مهندسان دامپروری و دامپزشکان به صورت منسجم و هماهنگ بهره‌مند می ‌شوند.

آکو کشاورزی، نماینده یکی از شرکت‌های خصوصی نیز در این جلسه بر بعد فرهنگی و تاثیرات آموزشی از طریق ساخت فیلم و بروشور تاکید کرد و گفت: به تصویر کشیدن موفقیت ‌های کشاورزان و دامداران موجب افزایش انگیزه برای فعالیت بیشتر در این عرصه است.

دامداران در کردستان دچار ضرر و زیان می شوند



محمد سعید احمدپناه، دبیر اجرایی خانه کشاورز کردستان نیز در این جلسه، گفت: از آنجا که هزینه تمام شده کالاها بالاست و سیاست‌های کلان دولت هم زیاد از تولید کننده حمایت نمی ‌کند در نتیجه ضرر و زیان زیادی به دامداران وارد می ‌شود و میزان حمایت های صورت گرفته از دامداران اندک است.

وی گفت: باید چیدمان مجتمع ‌های جدید دامداری به صورتی باشد که هماهنگ و منسجم با هم کار کنند تلاش لازم و کافی را برای پایداری و حفظ این مجتمع‌ها داشته باشند.

کمیسیون کشاورزی می تواند به عنوان بازوی دولت مشکلات این بخش را شناسایی کند



عضو هیئت مدیره خانه کشاورزان کردستان نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: کمیسیون کشاورزی با توجه به جایگاهی که دارد باید فراتر از دستگاه‌ های دولتی عمل کند چرا که این کمیسیون به عنوان پارلمان بخش خصوصی در راستای دفاع از حقوق زیربخش‌ های کشاورزی می‌ تواند ضعف‌ های موجود در این بخش را بشناسد و به عنوان بازوی فکری موضوع را به دستگاه ‌های حاکمیتی انتقال دهد.

حسن محمدی اظهار داشت: همفکری و هماهنگی این کمیسیون می ‌تواند برنامه ‌ای جامع را برای برون ‌رفت از مشکلات بخش کشاورزی به دستگاه‌ های اجرایی اعلام کند.

وی یادآور شد: خانه کشاورز استان کردستان از 12 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر 11 هزار بهره‌ بردار فعال کردستانی عضو این خانه هستند.

ساماندهی واحدهای تولیدات دامی در مناطق روستایی، صدور مجوز واحدهای دامپروری با بیش از 100 راس دام، جلوگیری از صدور مجوز واحدهای دام‌ شهر در شهرستان توسط دستگاه حاکمیتی و تعریف جایگاه دام در طرح‌ های هادی روستایی از مصوبات سومین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج بود.

