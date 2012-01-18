خدمت به محرومان بیشترین پاداش را نزد خداوند متعال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در جمع رئیس، مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان افزود: اسلام همیشه به کمک و دستگیری نیازمندان از سوی قشر مرفه و ثروتمند تاکید کرده است و به همین دلیل کمک به افراد نیازمند دارای بیشترین پاداش نزد خداوند متعال است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات متنوعت کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: این کمیته که به فرمان و نام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده است تا به امروز برکات ارزشمندی برای مستضعفان ایران و جهان داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: کمیته امداد یک نهاد مقدس است که خدمت به محرومان را اصلی ترین فعالیت خود دانسته و در راه رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مسئولان دیگر ادارات و سازمان ها است و باید برنامه های این نهاد مقدس مورد حمایت جدی سایر سازمان های دولتی قرار گیرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کمیته امداد با کارهای اساسی که انجام داده است دستاوردهای مناسبی را برای کشور به ارمغان آورده و برای رسیدن به خود کفایی مددجویان و ریشه کنی فقر در جامعه تلاش می کند.

وی به نقش مردم کردستان در حمایت از محرومان اشاره کرد و افزود: مردم استان کردستان مردمی قدردان هستند و همین امر باعث می شود مسئولان بیش از پیش در راه خدمت رسانی به آنان تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان مهمترین دغدغه این استان را سرمایه گذاری و بحث اشتغال عنوان کرد و اظهار داشت: برای بر طرف کردن این دغدغه نیاز به همدلی و همبستگی مسئولان استان وجود دارد تا بتوان این استان را به یک شکوفایی اقتصادی رساند.