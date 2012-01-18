ایستادگی بر اصول توطئه ها را خنثی می کند

اسماعیل برزگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: انتخابات یکی از عرصه های نمایش حضور مردم سالاری دینی است.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری از مرکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار و پیاده نظام این جبهه در داخل و خارج تلاش گسترده ای به کار گرفته شده است تا حضور مردم در انتخابات مجلس کمرنگ باشد.

برزگرزاده بیان داشت: با لطف خدا تاکنون تلاش های جبهه کفر و استکبار با شکست روبرو شده و آنان با حضور پرشور مردم در صحنه های مختلف انقلاب به خصوص شرکت در انتخابات بسیار مایوس و نا امید شده اند.

وی تأکید کرد: مسئولان و آگاهان جامعه باید زمینه های تحقق مشارکت حداکثری در این انتخابات را فراهم و به وظیفه دینی و قانونی خود عمل کنند تا خواست مقام معظم رهبری در برگزاری انتخاباتی سالم با حضور حداکثری تحقق یابد.

برزگرزاده افزود: یکی از عوامل مهم و اساسی موفقیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف صبر و بصیرت بوده است.

وی یادآور شد: همانطور که مقام معظم رهبری در سالروز قیام 19 دی فرمودند ملت ایران تجربه بزرگ موفقیت های ناشی از بصیرت و صبر را در مقابل چشم های ملت های دیگر قرار داده است.

برزگرزاده ادامه داد: ملت مسلمان ایران همواره با صبر و بصیرت خود قاطعانه بر اصول انقلاب ایستادگی کرده و با حضور به موقع و هوشمندانه خود در صحنه های مختلف بر توطئه های دشمن خط بطلان کشیده است.

وی با اشاره به فرمایش رهبری مقام معظم رهبری در ایستادگی بر اصول یادآور شد: ایستادگی قاطعانه مردم و نظام اسلامی بر اصول و منحرف نشدن از آنها همچنین حضور هوشمندانه مردم در عرصه های مختلف موجبات عدم تأثیرگذاری توطئه ها و کیدهای دشمنان شده است.

برزگرزاده با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از اوایل انقلاب تاکنون با تلاش های شیطانی خود به دنبال خارج کردن مردم از صحنه پشتیبانی از نظام و حضور حداقلی آنان در عرصه های مختلف و به خصوص انتخابات هستند که تاکنون در این امور ناکام مانده اند.