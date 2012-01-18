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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

میرسیستانی در گفتگو با مهر:

لیگ شطرنج جام "پروین اعتصامی" در مشهد برگزار می شود

لیگ شطرنج جام "پروین اعتصامی" در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری لیگ شطرنج جام "پروین اعتصامی" در مدارس دخترانه مقطع ابتدایی مشهد خبر داد.

عباسعی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این جام با همکاری هیئت شطرنج استان با حضور 14 تیم و 56 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی مدارس مشهد در 13 دور به روش تیمی دوره ای تا پایان اسفند ماه ادامه می یابد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در تربیت بدنی استان بیان کرد و افزود: ادامه همکاری مابین تربیت بدنی آموزش و پرورش و اداره کل تربیت بدنی و جوانان استان موجب رشد و بالندگی و کشف استعدادهای ورزشی استان می شود.

وی تصریح کرد: این مسابقات در محل هیئت شطرنج استان واقع در بلوار فردوسی، مجتمع ورزشی شهید بهشتی در روزهای پنجشنبه هر هفته برگزار می شود و افراد برگزیده جهت مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1512491

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