کرسی الهیات اسلامی در دانشگاه توبینگن آلمان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آنت شاوان وزیر آموزش آلمان که خود در رشته الهیات کاتولیک فارغ التحصیل شده گفت: ادیان باید به طور کامل تدریس شوند.

شاوان هنگام افتتاح کرسی الهیات اسلامی در دانشگاه توبینگن آلمان اظهار داشت این کرسی آموزشی نقطه عطفی برای ادغام مسلمانانی است که 5 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل داده اند.

واحدهای ارائه شده در دانشگاه توبینگن برنامه های مقطع کارشناسی در رشته مطالعات اسلامی هستند، این واحدها به زبان آلمانی و عربی ارائه و زبان عربی به عنوان زبان قرآن از موضوعات مطالعات اجباری محسوب می شود.

دانشگاه توبینگن یک دانشگاه عمومی بدون شهریه و یکی از مراکز برجسته اروپا در زمینه تدریس آکادمیک الهیات مسیحی است. این دانشگاه در سال 1477 با 80 دانشجو کار خود را آغاز کرد و اکنون 24 هزار دانشجوی آلمانی و بین المللی دارد.

این دانشگاه یکی از قدیمی ترین دانشگاه های جهان است و به رشته های طب، علوم طبیعی و انسانی خود شهرت دارد و در رشته طب و شیمی از حضور برخی برندگان جایزه نوبل بهره می برد.

این دانشگاه نخستین دانشگاه عمومی نیست که اسلام تدریس می کند، در سال 2009، مدارس عمومی نیز برای نخستین بار تدریس اسلام را برای مسلمانان فراهم کردند.

این اقدام دولت آلمان در شرایطی صورت گرفته که مقامات این کشور به شدت درگیر بحث ادغام و مهاجرت هستند.

در سال 2009 رئیس سابق بانک مرکزی آلمان مهاجران مسلمان را عامل کم هوشی جامعه دانست و چندی پس از آن صدراعظم آلمان تأکید کرد تکثرگرایی فرهنگی در جامعه آلمان شکست خورده است.

در آلمان بین 8/3 و 3/4 میلیون مسلمان زندگی می کنند که این تعداد 5 درصد از جمعیت 85 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند.