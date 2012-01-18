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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

در خراسان رضوی/

پروژه های آب و فاضلاب روستایی زیر پوشش طرح "مدیریت پروژه" قرار گرفت

پروژه های آب و فاضلاب روستایی زیر پوشش طرح "مدیریت پروژه" قرار گرفت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: برای نخستین بار در استان یازده پروژه آب و فاضلاب در روستاهای این استان زیر پوشش طرح مدیریت پروژه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله قائمی صبح چهارشنبه در نخستین کارگاه آموزش مدیریت پروژه PMOویژه مدیران آب و فاضلاب روستایی استان اظهارکرد: از این تعداد 10 پروژه مربوط به آب روستایی و یک پروژه به فاضلاب روستایی اختصاص دارد که در شهرهای نیشابور، مشهد، سبزوار، تربت جام و تربت حیدریه، خواف، گناباد و کلات در حال اجراست.

وی اظهار داشت: مدیریت پروژه به معنای بکارگیری دانش، مهارت ها و ابزارها در اداره فعالیت ها به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان پروژه است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: کاهش زمان اجرا، کاهش هزینه، هماهنگی بررسی نقاط ضعف و قوت از مزایای مدیریت پروژه است.

وی افزود: بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی پروژه ای و نرم افزارهای مخصوص به ارتقاء مدیریت پروژه کمک می کند.

کد مطلب 1512495

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