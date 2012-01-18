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۲۸ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

باباپور:

زنجان در فروش اقساطی پروژه‌های مسکن‌مهر برترین استان است

زنجان در فروش اقساطی پروژه‌های مسکن‌مهر برترین استان است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی استان زنجان، گفت: استان زنجان با فروش اقساطی بیش از 16 درصد پروژه‌های مسکن‌ مهر برترین استان کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان افزود: طبق برنامه ابلاغی سال‌های 89 و 90، سهمیه استان 19 هزار و 500 واحد بوده است که علاوه بر انجام این تعداد، اداره‌کل مسکن و شهرسازی استان توانسته است بیش از 7 هزار مورد از برنامه‌های سال آتی را نیز محقق کند.

وی ادامه داد: مجموع عملکرد این اداره‌کل در دولت نهم و دهم در بخش مسکن‌مهر، واحدهای زودبازده و اجاره به شرط تملیک بیش از 31 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر استان بوده است. 

باباپور با اشاره به روند اجرایی رضایت‌بخش مسکن‌مهر گروهی افزود: در مسکن‌مهر گروهی نیز بالغ بر 2 هزار مسکن در حال اجرا است که این روند با بیشترین متقاضی در شهر زنجان با دو پروژه مهرآرا و ثمین صورت گرفته است.

کد مطلب 1512500

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