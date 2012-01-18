به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان افزود: طبق برنامه ابلاغی سالهای 89 و 90، سهمیه استان 19 هزار و 500 واحد بوده است که علاوه بر انجام این تعداد، ادارهکل مسکن و شهرسازی استان توانسته است بیش از 7 هزار مورد از برنامههای سال آتی را نیز محقق کند.
وی ادامه داد: مجموع عملکرد این ادارهکل در دولت نهم و دهم در بخش مسکنمهر، واحدهای زودبازده و اجاره به شرط تملیک بیش از 31 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر استان بوده است.
باباپور با اشاره به روند اجرایی رضایتبخش مسکنمهر گروهی افزود: در مسکنمهر گروهی نیز بالغ بر 2 هزار مسکن در حال اجرا است که این روند با بیشترین متقاضی در شهر زنجان با دو پروژه مهرآرا و ثمین صورت گرفته است.
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