به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان افزود: طبق برنامه ابلاغی سال‌های 89 و 90، سهمیه استان 19 هزار و 500 واحد بوده است که علاوه بر انجام این تعداد، اداره‌کل مسکن و شهرسازی استان توانسته است بیش از 7 هزار مورد از برنامه‌های سال آتی را نیز محقق کند.

وی ادامه داد: مجموع عملکرد این اداره‌کل در دولت نهم و دهم در بخش مسکن‌مهر، واحدهای زودبازده و اجاره به شرط تملیک بیش از 31 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر استان بوده است.

باباپور با اشاره به روند اجرایی رضایت‌بخش مسکن‌مهر گروهی افزود: در مسکن‌مهر گروهی نیز بالغ بر 2 هزار مسکن در حال اجرا است که این روند با بیشترین متقاضی در شهر زنجان با دو پروژه مهرآرا و ثمین صورت گرفته است.