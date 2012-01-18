اتکای 80 درصد بودجه به نفت/ نرخ دلار در بودجه ملاک عمل بازار ارز نیست

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با مهر در مورد قیمت گذاری دلار در لایحه بودجه سال 91 گفت: در حال حاضر حدود 60 تا 80 درصد درآمد بودجه متکی به نفت است، در حالیک ه قرار بود در برنامه پنج ساله قبلی هر ساله 20 درصد از اتکای بودجه به درآمد نفت کاسته شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قرار بود در پنج سال 100 درصد نفت از صحنه بودجه حذف شود، افزود: اما این اتفاق رخ ندارد، زیرا درآمد جایگزین نفت نداشتیم، 20 تا 40 درصد درآمد مابقی در بودجه نیز متعلق به مالیات و درآمدهای دولت است.

وی با اشاره به اینکه دولت هر ساله در بودجه رقمی را برای دلار و نفت به صورت احتمالی و پائین در نظر می گیرد، افزود: در غیر این صورت نمی تواند میزان درآمد نفت برای پوشش هزینه های خود را بداند.

یوسفیان ملا افزود: کمیسیون تلفیق و مجلس هر ساله قیمتی را برای دلار تعیین می کند، البته این قیمت ملاک عمل برای خرید و فروش دلار نیست، بلکه ملاک عمل برای خرید و فروش قیمت دلار، نرخ شناور مدیریت شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به قیمت 1050 تومان دلار در بودجه سال 90 اشاره و عنوان کرد: با توجه به تولید هر بشکه نفت و نرخی که برای آن تعیین می شود و قیمت دلار میزان درآمد نفتی دولت مشخص می شود، از این رقم بخشی به عنوان بودجه عمرانی، بخشی بودجه جاری و غیره تعلق می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: قیمتی که برای دلار در بودجه مدنظر قرار می گیرد، ملاک عمل بودجه است، البته قیمتی نیست که ملاک عمل بانک مرکزی باشد، این بانک دلار را بر اساس نرخ مدیریت شناور می فروشد.